Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma, Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel'le ilgili dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gökçel'in, silahlı saldırının Tuncer tarafından organize ettirildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu belirtilirken, Tuncer'in gözaltına alınmasının ardından Gökçel'in de bulunduğu Yeni Parti heyetinin belediye başkanına destek veren açıklamalarda bulunması soru işaretlerine neden oldu.

Mersin siyasetinde son günlerde belediyelere yönelik soruşturmanın yanı sıra silahlı saldırı dosyaları da tartışılıyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı ile bir medya kuruluşuna yönelik silahlı saldırıların da incelendiği kamuoyuna yansıdı. Yaşanan gelişmeler, Tuncer ile Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel arasında daha önce yaşandığı öne sürülen gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

GERİLİM 4 EYLÜL'DE BAŞLADI

İddialara göre; Tuncer ile Gökçel arasındaki anlaşmazlık, Yeni Parti'nin teşkilatlanma süreci ve Mezitli ilçe yapılanması üzerinden başladı. 4 Eylül'de taraflar arasında telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar yaşandığı, görüşmelerin ardından Gökçel'in bulunduğu konumu Tuncer'e gönderdiği ileri sürüldü. Söz konusu iletişim trafiğinin, daha sonra soruşturmaya konu olan silahlı saldırılardan hemen önce gerçekleştiği belirtildi.

PEŞ PEŞE SİLAHLI SALDIRILAR YAŞANDI

Aynı gün Yenişehir 50. Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofise motosikletli kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi. 5 Eylül'de Menteş Mahallesi'nde bir medya kuruluşu, 7 Eylül'de ise Mezitli'nin Tece Mahallesi'ndeki bir iş yeri silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırılara ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı, güvenlik kamerası kayıtlarında motosikletli kişilerin söz konusu adreslere ateş açtığının görüldüğü aktarıldı.

TUNCER 1 EKİM'DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmadaki dikkat çeken gelişmelerden biri 1 Ekim'de yaşandı. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer aldı. Tuncer hakkında, husumet yaşadığı kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürülerek ayrıca "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yeni Parti İl Başkanlığı ile bir medya kuruluşuna yönelik saldırıların da soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.

GÖKÇEL'İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dosyadaki iddialarla birlikte Gökçel ile Tuncer arasındaki geçmiş gerilim de yeniden tartışılmaya başlandı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cengiz Gökçel'in, Yeni Parti İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından Ahmet Serkan Tuncer'den şikayetçi olduğu ve ifadesinde saldırının Tuncer tarafından organize ettirildiğini öne sürdü.

DÜN ŞİKAYET ETTİ, BUGÜN NEDEN YANINDA?

Ancak Tuncer'in gözaltına alınmasının ardından yaşanan gelişme dikkat çekti. Tuncer'in 1 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gelen Yeni Parti heyetinde Cengiz Gökçel de yer aldı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu heyet, emniyet ve belediyede temaslarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Tuncer'in gözaltına alınmasına ilişkin "demokrasi" vurgusu öne çıktı. Böylece Gökçel'in Tuncer hakkında şikayetçi olduğu yönündeki bilgiler ile gözaltı sonrasında Tuncer'e destek veren siyasi heyette bulunması yan yana geldi.

GÖZLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Gökçel'in emniyet veya savcılık ifadesinin içeriği, taraflar arasındaki mesajlaşmalar, saldırılara ilişkin deliller ve Tuncer'in suçlamalara karşı savunması tartışmaların seyrini belirleyecek. Şu aşamada kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Dosyada soruşturma konusu suçlamalar ve bunların oluşturduğu dikkat çekici siyasi tablo bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com