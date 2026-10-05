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Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

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Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
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Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Bozoklu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Son bir yılda kilo veren ünlü oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana geldiğinde ortaya çıkan değişim şaşırttı.

  • 46 yaşındaki oyuncu Şebnem Bozoklu'nun yaklaşık bir yıllık süreçte 20 kilo verdiği öğrenildi.
  • Şebnem Bozoklu, saç stilinden giyim tarzına kadar görünümünde önemli bir değişiklik yaşadı.
  • Şebnem Bozoklu, 'Küçük Sırlar', 'Ulan İstanbul', 'Şahsiyet' ve 'Albüm' gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğu ve kendine has tarzıyla ekranların sevilen isimlerinden biri olan Şebnem Bozoklu, bu kez rol aldığı projelerle değil, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafları ile son görüntüleri yan yana geldiğinde değişimi gözler önüne serildi.

YILLAR İÇİNDE BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

"Küçük Sırlar", "Ulan İstanbul", "Şahsiyet" ve "Albüm" gibi çok sayıda yapımda rol alan Şebnem Bozoklu, kariyeri boyunca farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyuncunun yıllar önce objektiflere yansıyan görüntüleri ise bugünkü haliyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu.

Saç stilinden giyim tarzına kadar görünümünde önemli bir değişiklik yaşayan Bozoklu'nun özellikle verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

1 YILDA 20 KİLO VERDİ

Son dönemde daha fit görüntüsüyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncunun yaklaşık bir yıllık süreçte 20 kilo verdiği öğrenildi. Sağlıklı yaşam konusunda beslenmesine ve hareket etmeye önem veren Bozoklu'nun son görüntüsü, geçmiş yıllardaki fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.

ESKİ VE YENİ HALİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önce kıvırcık ve hacimli saçlarıyla hafızalara kazınan Bozoklu, bugün daha kısa saçları ve fit görünümüyle objektif karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncunun iki farklı dönemde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde yıllar içindeki değişimi net şekilde görülüyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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