Tanju Özcan cinsel saldırı davasından beraat etti

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin şikayeti üzerine “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dava açıldı. Özcan, bu dosya kapsamında bir süre tutuklu yargılandıktan sonra haziran ayında tahliye edildi ve yargılamaya tutuksuz devam edildi.

Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Özcan, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

BERAAT ETTİ

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığına kanaat getirerek, Tanju Özcan'ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

GERÇİTĞİMİZ 3 MART'TA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklu bulunan Özcan’ın bu dosyadaki tutukluluğu devam ediyor. Özcan, 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Mart’ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı