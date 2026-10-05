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Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

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Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu Haber Videosunu İzle
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
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TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal tavan zam oranı belli oldu. Konut ve iş yerlerinde 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Buna göre TÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 29,73 seviyesine geriledi. Açıklanan enflasyon verileri, mülk sahipleri ve kiracıların gözünü çevirdiği ekim ayı kira zam tavanını da doğrudan belirledi.

EKİM AYINDA KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 31,49 ZAM YAPILABİLECEK

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal tavan sınır olarak kabul edilen 12 aylık TÜFE ortalaması eylül verileriyle birlikte yüzde 31,49 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, ekim ayı içerisinde sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,49 ile sınırlandırıldı. Geçen ay (eylül dönemi) uygulanacak tavan zam oranı ise yüzde 31,79 seviyesindeydi.

GERİYE DÖNÜK 12 AYLIK KİRA ARTIŞ TAVAN ORANLARI

Son bir yılda konut ve iş yerleri için geçerli olan 12 aylık TÜFE ortalamalı kira tavan oranlarındaki kademeli gerileme şu şekilde seyretti:

  • Ekim 2025: Yüzde 38,36
  • Kasım 2025: Yüzde 37,15
  • Aralık 2025: Yüzde 35,91
  • Ocak 2026: Yüzde 34,88
  • Şubat 2026: Yüzde 33,98
  • Mart 2026: Yüzde 33,39
  • Nisan 2026: Yüzde 32,82
  • Mayıs 2026: Yüzde 32,43
  • Haziran 2026: Yüzde 32,24
  • Temmuz 2026: Yüzde 32,03
  • Ağustos 2026: Yüzde 31,90
  • Eylül 2026: Yüzde 31,79
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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