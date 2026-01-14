Giresun okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Giresun'da 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

Giresun'da Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

Giresun'da hava durumu, özellikle karla karışık yağmur şeklinde seyredecek. Sıcaklıklar gündüz 1–6°C, gece ise 1–2°C civarında olacak. Rüzgâr hızları zaman zaman saatte 16–34 km'ye ulaşacak. Yağışlı ve rüzgârlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Saatlik Hava Durumu (Salı gecesi – Çarşamba)

Salı 21.00–24.00: Karla karışık yağmurlu, sıcaklık 2°C, rüzgâr hızı 6 km/saat

Çarşamba 00.00–12.00: Karla karışık yağmurlu ve çok bulutlu, sıcaklık 1–5°C, rüzgâr hızı 6–20 km/saat

Çarşamba 12.00–24.00: Çok bulutlu, sıcaklık 1–6°C, rüzgâr hızı 7–34 km/saat

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 1°C

15 Ocak Perşembe: Yağmurlu, gündüz en yüksek 9°C, gece en düşük -2°C

16 Ocak Cuma: Yağmurlu, gündüz en yüksek 7°C, gece en düşük 3°C

17 Ocak Cumartesi: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 3°C

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 5°C, gece en düşük 0°C

Yetkililer, yağış ve rüzgâr nedeniyle yollarda kayganlık ve görüş mesafesinde azalma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Giresun merkez ve bazı ilçelerdeki köy okullarında da eğitim yapılmayacak.