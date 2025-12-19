GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! 20-21 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

20 Aralık 2025 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Bölcek Mahallesi'nde kesinti yapılacaktır. Kesintiden Göçbeyli Yolu, Ihlamur Sokağı, Yapıcı Caddesi, Cuma Sokağı, Koza Sokağı, Cömertler Sokağı, Tekin Sokağı, Şahin Sokağı, Üstün Sokağı, Ardıç Sokağı, Selin Sokağı, Bilge Caddesi, Hacı Ağa Sokağı, Özkaya Sokağı, Demet Sokağı, Bahçeler Sokağı, Acet Sokağı, Meşe Sokağı, Levent Caddesi, Çarşı Sokağı, Destan Caddesi, Akdeniz Caddesi, Selçuk Çıkmazı Sokağı, Eylem Sokağı, Çivi Kuyu Caddesi, İstiklal Caddesi, Ceviz Sokağı, Çetinkaya Sokağı, Yapılar Sokağı, Turabey Sokağı, Tuncanlar Sokağı, Sakarya Caddesi, Rahmi Köken Sokağı, Oğuz Sokağı, Ortaokul Caddesi, Ortakuyu Sokağı, Mithat Öz Caddesi, Kırcalar Sokağı, Küçük Sokağı, Kumru Sokağı, Koca İmam Sokağı, Karıncalı Sokağı, Karaman Sokağı, Karadeniz Sokağı, Kara İncir Sokağı, Saygın Caddesi, Kumluk Caddesi, Önder Caddesi, Başkomutan Atatürk Caddesi, Kanarya Sokağı, Kahramanlar Caddesi, Hatipler Sokağı, Garaj Caddesi, Filiz Sokağı, Dinçler Sokağı, Şafak Caddesi, Belediye Caddesi, Edip Sokağı, Arifler Sokağı, Aralık Sokağı, Altın Sokağı, Ceren Sokağı, Anıl Sokağı ve Bayrak Sokağı etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Pınarköy Mahallesi'nde Tepe Küme Evleri ile Pınarköy Küme Evleri'nde kesinti yapılacaktır.

MENEMEN

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İsmet İnönü Mahallesi'nde 1211/4 Sokak, 1274 Sokak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sokağı, 80. Yıl Caddesi, 1509/1 Sokak, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512 sokakları ile 1279, 1281, 1281/1, 1281/2, 1284/1, 1285, 1286, 1509, 1510, 1511, 1278, 1276, 1272/1, 1272, 1271/1, 1270, 1268, 1266, 1211/3, 1211/2, 1211/1 ve 1258/2 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca Uğur Mumcu Mahallesi'nde 1306 Sokak ile Mustafa Yücel Özbilgin Bulvarı'nda da kesinti uygulanacaktır.

BAYRAKLI

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Doğançay Mahallesi'nin farklı sokaklarında kesintiler yapılacaktır. Kesintiden 7194/10, 7194/2, 7194/3, 7194/4, 7194/8, 7194/9, 7197, 7198/2, 7198/6, 7198/5, 7198/4, 7197/8, 7198/7, 7197/1, 7197/2, 7197/4, 7197/6, 7197/7, 7190, 7194/6, 7195, 7195/1, 7194/7, 7194/5, 7194/1, 7193, 7192, 7191, 7196, 7195/3, 7195/7, 7190/7, 7190/9, 7190/1, 7190/5, 7190/6, 7190/3, 7195/2, 7195/4, 7195/5, 7195/6, Atatürk Caddesi ve çevresi etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 1609/2, 1626/1, Cüneyt Sivarioğulları, 1628/1, 1652, 1656, 1605, 1607, 1657, 1624, 1626, 1639, 1623, 1622, 1621, 1602, Şehit Vedat Dayıoğlu, 1629, 1626/2, 1628 ve 1626/3 sokaklarında kesinti olacaktır.

TİRE

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İhsaniye Mahallesi'nde Pınarlar, Mangırlar, Kızçeşmesi ve Çayırarası Küme Evleri'nde; Adnan Menderes Mahallesi'nde Gökçen Yolu, Benli Tepe, Patlıcan Çukuru, Ömerağa Kuyusu, Alyüz Kavağı, Suluirim, Kazantepe civarı ve Çamurluk Küme Evleri'nde kesinti uygulanacaktır. Boynuyoğun bölgesi de kesintiden etkilenecektir.

ALİAĞA

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bozköy Mahallesi'nde Bozköy Tepe Sokağı, Bozköy Okul Sokağı, 13/3 Sokak, Şahin Sokağı, Ova Caddesi, Kara Sokağı, Kalaycı Küme Evleri, Dönmez Sokağı, Er Sokağı, Ana Sokağı, Bayrak Sokağı ve 13/13 Sokak'ta kesinti yapılacaktır.

KEMALPAŞA

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt, Zeamet, Gökçeyurt, Hamzababa, Halilbeyli, Sarıçalı ve Sinancılar mahallelerinin köy yolları, küme evleri ve belirtilen cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

20 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Salimbey Mahallesi'nde 10, 12, 15, 16, 17, 19 ve 23. sokaklar ile Adnan Menderes Caddesi, Atatürk Caddesi ve Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde kesinti yapılacaktır. Gazipaşa Mahallesi de kesintiden etkilenecektir.

BORNOVA

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim ve Gökdere mahallelerinde İnci, Çiğdem, Nehir, Kale, Güvercin, Gökdere, Erdem, Ceylan ve Akgül sokaklarında kesinti olacaktır.

Aynı gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Naldöken ve Doğanlar mahallelerinde Ankara Caddesi, İnönü Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

KONAK

20 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmet Akif, Çınartepe, Atamer, Ufuk, Aydoğdu, Çamkule, Ulubatlı ve Saygı mahallelerinde belirtilen sokak ve caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FOÇA

20 Aralık 2025 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Horozgediği, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Üzümlü, Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bebekler ve Ortaköy mahallelerinin küme evleri ve köy yollarında kesinti olacaktır.

TORBALI

20 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karakuyu Mahallesi ile Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Hüdaver Köse Sokağı, Çamlı Yol Sokağı, Fatih Caddesi, Gazozcu Sokağı, Gelişim Sokağı, Mimar Sinan Caddesi, Sedir Sokağı ve Yaren Dede Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.