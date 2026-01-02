Galip Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Galip Öztürk neden aranıyor?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk, uzun yıllardır hukuki süreçlerin gölgesinde yaşamaktadır. Peki, Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk kaç yaşında, nereli? Galip Öztürk neden aranıyor? Detaylar...

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde doğmuş bir iş insanıdır. Türkiye'nin en büyük şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketlerinden biri olan Metro Turizm'in kurucusudur. Ayrıca 2005 yılında Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun kurucu başkanı olarak sektörde önemli bir rol üstlenmiştir.

Öztürk'ün ailesi, 1916 yılında Rus ilerlemesi sırasında Sürmene'den Çarşamba'ya yerleşmiş bir geçmişe sahiptir. Beş çocuklu bir ailede doğan Öztürk, küçük yaşta iş hayatına atılmıştır. 13 yaşında İstanbul'a gelerek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başlamış, kısa süre sonra otogar civarında kendi çay ocağını işletmiştir.

1992 yılında otobüs taşımacılığı sektörüne adım atan Öztürk, 1992 Kasım ayında Metro Turizm'i kurmuştur. Şirket ilk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle faaliyet göstermiş, kısa sürede büyüyerek Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarından biri haline gelmiştir. Öztürk, sektördeki liderliğiyle 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği başkanlığına seçilmiş, aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2005 yılında Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu kurarak 58 derneği tek çatı altında toplamış ve kurucu başkan olarak görev yapmıştır. Metro Turizm'i halka açmak için Van Et'e satmış, ardından hisselerini kendi grubuna devretmiştir. Öztürk, halen 40'tan fazla şirkete sahip olup, büyük şehirlerarası otogarların işletmeciliğini yürütmektedir.

GALİP ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

GALİP ÖZTÜRK NERELİ?

Galip Öztürk, Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi, 1916 yılında Sürmene'den Çarşamba'ya yerleşmiş olup, Öztürk burada büyümüştür. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamlamış, ardından İstanbul'a taşınarak iş hayatına atılmıştır.

GALİP ÖZTÜRK NEDEN ARANIYOR?

Metro Turizm'in kurucusu ve iş insanı Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Yargıtay'ın kararı onamasının ardından cezasının infazı için teslim olması gereken Öztürk, yurtdışına kaçarak firari duruma düşmüştür.

Türkiye'nin talebi üzerine Interpol, Öztürk hakkında kırmızı bülten çıkarmıştır. Olay, 1996 yılında Beyoğlu'nda gerçekleşmiş ve yargılama sürecinde Öztürk'ün cinayetin azmettiricisi olduğu kabul edilmiştir. 2018'de cezası kesinleşmiş, ancak cezaevine girmesi gereken Öztürk Türkiye'yi terk etmiştir.

Kaçışının ardından Öztürk'ün Gürcistan'ın Batum kentinde olduğu tespit edilmiş, burada AVM ve otel yatırımlarına sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, hem hukuki hem de uluslararası açıdan Öztürk'ün gündemde kalmasına neden olmuştur.