Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Portekiz deplasmanındaki geçmiş performansı dikkat çekerken, Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmanın Galatasaray açısından ayrı bir özelliği bulunuyor. Peki, Galatasaray Sporting Lizbon daha önceden maç yaptı mı, karşılaştı mı? Detaylar...

GALATASARAY SPORTING LİZBON DAHA ÖNCEDEN MAÇ YAPTI MI?

Galatasaray ile Sporting Lizbon daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi. UEFA’nın maç öncesi yayımladığı bilgilere göre iki takım, Avrupa kupalarında ilk kez birbirleriyle mücadele edecek. Galatasaray’ın resmi sitesinde de Sporting CP ile oynanacak karşılaşmanın iki takımın tarihindeki ilk resmi maç olacağı belirtildi.

Bu nedenle 9 Eylül Çarşamba günü Lizbon’da oynanacak mücadele, Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki ilk resmi karşılaşma olacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın Lizbon’daki José Alvalade Stadı’nda oynanacağı ve TSİ 22.00’de başlayacağı açıklandı.

GALATASARAY'IN PORTEKİZ TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile geçmişte karşılaşması bulunmazken, sarı-kırmızılı takımın Portekiz ekipleriyle daha önce oynadığı karşılaşmalar bulunuyor.

Verilen bilgilere göre Galatasaray, tarihi boyunca Portekiz takımlarıyla toplam 9 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'i Portekiz deplasmanında oynandı.

Sarı-kırmızılı takım, Portekiz deplasmanlarında çıktığı bu 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın Portekiz'deki galibiyetleri arasında Benfica karşısında alınan 2-0'lık ve Braga karşısında elde edilen 2-1'lik sonuçlar bulunuyor. Benfica ile oynanan bir başka karşılaşmada ise mücadele 0-0 sona erdi.

Sarı-kırmızılıların Portekiz deplasmanlarındaki mağlubiyetleri ise Porto karşısında 1-0 ve Benfica karşısında 2-1'lik sonuçlarla geldi.

GALATASARAY'IN PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI GENEL KARNESİ

Galatasaray'ın Portekiz ekipleriyle oynadığı toplam 9 resmi karşılaşmada ise 3 galibiyeti bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlardan 1'inde sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

UEFA'nın maç öncesi istatistiklerinde de Galatasaray'ın Portekiz takımlarına karşı ilk dört maçında 3 galibiyet aldığı, sonraki beş karşılaşmasında ise galibiyet elde edemediği belirtiliyor. Bu beş maçın 1'i beraberlikle, 4'ü mağlubiyetle sonuçlandı.

Galatasaray'ın Portekiz ekipleriyle geçmişteki karşılaşmaları bulunmasına rağmen Sporting Lizbon bu rakipler arasında yer almıyor. Çünkü sarı-kırmızılı takım ile Sporting CP, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya geliyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Sporting Lizbon açısından da Galatasaray karşılaşması ilk olma özelliği taşıyor. UEFA'nın resmi maç öncesi bilgilerinde Sporting CP ile Galatasaray'ın daha önce karşılaşmadığı açıkça belirtiliyor.

Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstüründe Sporting Lizbon deplasmanı ilk hafta karşılaşması olarak yer alıyor. UEFA kayıtlarında da 9 Eylül 2026 tarihinde Sporting CP ile Galatasaray'ın karşılaşacağı görülüyor.

Dolayısıyla iki takım arasındaki ilk resmi mücadele, Şampiyonlar Ligi sahnesinde Lizbon'da oynanacak.