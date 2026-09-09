Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), evlerde elektrikli araç şarj edilmesine yasak getirildiği ve mevcut cihazların söktürüleceği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan ve evlerde elektrikli araç şarjına yönelik yeni yaptırımlar getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve uymayanlara yüz binlerce lira ceza kesileceği iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi. DMM, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan paylaşımların asılsız olduğunu belirterek herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını duyurdu.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Merkezden yapılan açıklamada, mevcut şarj cihazlarının çıkarılacağı veya evinde aracını şarj eden vatandaşlara ceza uygulanacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Düzenlemenin amacının yasaklama değil, güvenlik standardı sağlamak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yangın ve kaza risklerinin engellenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır."

ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN ONAYLI PROJE VE İZİN ŞART

Açıklamanın devamında, ikiden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarda kurulacak şarj ünitelerine ilişkin standartlar hatırlatıldı. Bu tür binalarda şarj ünitelerinin bina yönetiminin bilgisi dâhilinde, gerekli resmi izinler alınarak, icap ettiği takdirde proje tadilatı yapılıp onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiği ifade edildi.

CEZALAR USULSÜZ KULLANIMA YÖNELİK

Sosyal medyada bahsi geçen yüksek meblağlı cezaların yeni bir kısıtlamadan kaynaklanmadığını belirten DMM; iddia edilen yaptırımların sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yönelik uygulandığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com