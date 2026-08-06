Fındık fiyatı açıklandı mı, 2026 fındık fiyatları açıklandı mı?

Karadeniz'de milyonlarca üreticiyi ilgilendiren 2026 fındık fiyatları resmen belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan TMO alım fiyatlarının ardından "Fındık fiyatı açıklandı mı?", "2026 fındık fiyatları ne kadar oldu?" ve "TMO fındık alımları ne zaman başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte yeni sezon fındık alım fiyatları ve merak edilen tüm ayrıntılar.

2026 FINDIK ALIMLARI BAŞLIYOR! TMO RANDEVU TARİHİNİ VE ALIM ESASLARINI AÇIKLADI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı kabuklu fındık alımlarına ilişkin tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan alım fiyatlarının ardından gözler alım takvimine çevrilirken, TMO'nun 24 Ağustos'ta başlayacak kabuklu fındık alımları için randevu sistemi ve alım esasları da netleşti. Üreticiler, belirlenen kalite kriterlerini sağlayan ürünlerini randevu ile teslim edebilecek.

KABUKLU FINDIK ALIMLARI 24 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TMO'nun açıklamasına göre kabuklu fındık alımları 24 Ağustos itibarıyla ilk etapta 16 alım noktasında başlayacak. Hasat sürecinin ilerlemesine bağlı olarak alım merkezi sayısı 61'e kadar çıkarılabilecek. Üreticiler ürünlerini yalnızca randevu sistemi üzerinden teslim edebilecek.

Randevu sistemi ise 17 Ağustos saat 09.00 itibarıyla tüm alım noktaları için aktif hale gelecek. TMO, alım süreci öncesinde teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

2026 FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan fiyatlara göre yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatı 250 lira, sivri kalite fındığın kilogram fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi.

Ayrıca yüksek randımanlı ürün teslim eden üreticilere de ek ödeme yapılacak. Yüzde 50 randımanın üzerindeki her 1 puanlık artış için Giresun kalite fındığa kilogram başına 5,1 lira, levant kalite fındığa ise 5 lira ilave ücret ödenecek.

TMO FINDIK ALIM ŞARTLARI NELER?

TMO, satın alınacak kabuklu fındıklar için kalite kriterlerini de açıkladı. Buna göre rutubet oranının yüzde 6,5'i geçmemesi, sağlam iç fındık oranının en az yüzde 40 olması, buruşuk iç oranının yüzde 10'u, çürük ve bozuk iç oranının ise yüzde 7'yi aşmaması gerekiyor.

Yabancı madde oranının yüzde 0,5'in altında, çatlak, kırık ve kabuk içinde bulunan iç fındık oranının ise yüzde 10'u geçmemesi şartı aranacak. Ayrıca yalnızca Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin ürünleri satın alınacak.

ESKİ MAHSUL ÜRÜNLER SATIN ALINMAYACAK

TMO, eski yıl mahsulü fındıklar ile eski ve yeni mahsulün karıştırıldığı ürünlerin kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildirdi. Üreticilerin teslim öncesinde ürünlerini yeterli şekilde kurutması ve belirlenen kalite standartlarına uygun hale getirmesi gerektiği vurgulandı.

Bunun yanında üreticilerin, 2026 yılı ÇKS kayıtlarını Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla güncellemeleri ve ürünlerini randevu tarihinde alım merkezlerine getirmeleri istendi.

ÜRÜN BEDELLERİ 21 GÜN İÇİNDE HESAPLARA YATIRILACAK

TMO, teslim edilen ürünlerin bedellerinin ürün teslim tarihini takip eden 21'inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Randevular internet üzerinden TMO'nun randevu sistemi, e-Devlet kapısı veya TMO alım noktalarına şahsen başvuru yapılarak alınabilecek. Alım sürecinde yaşanabilecek sorunlar için ise Genel Müdürlük bünyesinde hizmet veren "Alo Ürün Hattı" üzerinden üreticilere destek sağlanacağı bildirildi.

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