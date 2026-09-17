Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal sistemde oluşabilecek kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlayan yapıdır. Komite, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması amacı doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Peki, Finansal İstikrar Komitesi'nde kimler var, üyeleri kimler? Finansal İstikrar Komitesi nedir, amacı nedir? Detaylar haberimizde.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NEDİR?

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin gözetimi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak ilgili kurumların bir araya geldiği yapıdır. Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlamaktır.

FİK'in görev alanı kapsamında finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, bu risklerin etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin tespit edilmesi yer almaktadır.

Komite ayrıca finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi ve finansal sektörün sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması da FİK'in görevleri arasında bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının faaliyet raporunda da FİK'in, düzenleyici ve denetleyici kurumların eş güdüm içerisinde finansal düzenleme ihtiyacını karşılaması, finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin sağlıklı gelişiminin sürdürülmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğü belirtilmektedir.

FİK'İN GÖREV ALANLARI

Finansal İstikrar Komitesi kapsamında yürütülen çalışmaların temel başlıkları arasında sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi bulunuyor.

Komitenin görevleri kapsamında;

Finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin ve kırılganlıkların belirlenmesi,

Söz konusu risklerin etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması,

Politika önerilerinin tespit edilmesi,

Finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi,

Finansal sektörün sağlıklı gelişiminin desteklenmesi,

Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması

yer alıyor.

Bu çalışmalar, komite üyelerinin bağımsızlıklarından ödün vermeden aralarındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlanması kapsamında yürütülmektedir.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ ÜYELERİ KİMLER?

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sektörün gözetiminden sorumlu ilgili kurumların başkanlarından oluşmaktadır. Komiteye Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık etmektedir.

Mevzuata göre komitede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) başkanları yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının güncel faaliyet raporunda da FİK'in ilgili finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlama amacı taşıdığı belirtilmektedir.

KOMİTEDE YER ALAN KURUMLAR

Finansal İstikrar Komitesi'nin yapısında yer alan kurumlar ve görevleri bakımından komitedeki temsilcileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Hazine ve Maliye Bakanı: Finansal İstikrar Komitesi'ne başkanlık eder.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Komitenin üyeleri arasında yer alır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Komitede Strateji ve Bütçe Başkanı ile temsil edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB): Finansal sistemin önemli kurumlarından biri olarak Komitede TCMB Başkanı tarafından temsil edilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Komitede BDDK Başkanı yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Komitede SPK Başkanı bulunmaktadır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK): Komitede SEDDK Başkanı yer almaktadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Komitede TMSF Başkanı yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili belgelerinde FİK'in finansal sektörün gözetiminde sorumlu kurumları aynı yapı içerisinde buluşturarak iş birliği ve koordinasyon sağladığı belirtilmektedir.

FİK'İN ÇALIŞMALARINDA İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Finansal İstikrar Komitesi'nin etkinliği, üyelerin ortak bir risk perspektifi çerçevesinde çalışmalar yürütmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda makro ihtiyati politika ve araçların seçimi, kalibrasyonu ve kullanımı, etki analizleriyle desteklenerek Komite bünyesinde değerlendirilmektedir.

Çalışma grupları da finansal istikrarla ilgili konularda ayrıntılı araştırma ve çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, etki analizlerinin temelini oluşturmaktadır.

Komitenin sekretaryası Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülmektedir. Çalışma gruplarının sekretaryası ise ilgili üye kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİNİN AMACI NEDİR?

Finansal İstikrar Komitesi'nin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesi konusunda ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlamaktır.

Bu çerçevede finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin biçimde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Komitenin görev tanımında finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve sistemik risklerin ortaya çıkması halinde uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması da yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı faaliyet raporunda FİK'in düzenleyici ve denetleyici kurumları eş güdüm içerisinde bir araya getirerek finansal istikrarın korunmasına ve finansal sistemin sağlıklı gelişiminin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edilmektedir.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİNDE HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR?

Finansal İstikrar Komitesi kapsamında finansal sistemin işleyişini ilgilendiren konular ve sistemik riskler değerlendirilmektedir. Komitenin görev tanımı doğrultusunda finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek riskler ile kırılganlıkların belirlenmesi ve izlenmesi çalışmaların temel başlıkları arasında bulunmaktadır.

Komite toplantılarında finansal piyasalar ve finansal sektöre ilişkin gelişmeler de ele alınabilmektedir. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığının 22 Mayıs 2026 tarihli duyurusunda, FİK toplantısında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ile alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı açıklanmıştır.

Bu kapsamda Komitenin çalışmaları, finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin sağlıklı şekilde gelişmesinin sürdürülmesi amacı doğrultusunda yürütülmektedi