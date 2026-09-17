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ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

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Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti.

Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinden çıkarılan rapçi Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını Filistinlilere destek veren 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı. Macklemore, milyarder Robert Kraft'a da bağışı eşleştirme çağrısı yaptı.

1 MİLYON DOLARIN TAMAMINI BAĞIŞLAYACAK

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan tartışmaların ardından odağın yeniden Filistinlilere çevrilmesi gerektiğini belirtti. Rapçi, Ed Sheeran'ın "Loop Tour" turnesinden elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını, Filistinlilere doğrudan destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağını duyurdu.

Macklemore, bağış yapılacak kuruluşlar arasında Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee ve Anera'nın bulunduğunu açıkladı.

ROBERT KRAFT'A ÇAĞRI YAPTI

Macklemore, New England Patriots ve Gillette Stadium'un sahibi Robert Kraft'ı da aynı miktarda bağış yapmaya çağırdı. Rapçi, anlaşmazlıklarına rağmen Filistinlilerin yaşamlarının korunmaya değer olduğu konusunda ortak bir noktada buluşabileceklerini ifade etti.

SHEERAN'DAN DA 2 MİLYON DOLARLIK HAMLE

Kraft ise Macklemore'un çağrısından önce Ed Sheeran'ın kendisini aradığını ve bölgedeki insani krizle mücadele amacıyla 2 milyon dolarlık bağışa eşlik etmesini istediğini açıkladı. Güncel haberlerde Sheeran'ın 2 milyon dolar bağışlayacağı, Kraft'ın da aynı miktarla karşılık vereceği bildiriliyor.

MACKLEMORE TURNEDEN ÇIKARILMIŞTI

Macklemore, New Jersey'deki MetLife Stadium konserinde Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından turnenin kalan ABD ayağından çıkarıldı. Ed Sheeran ise kararın kendisine değil, turne organizatörüne ait olduğunu açıklamıştı. Kraft da Macklemore'un Gillette Stadium'da sahne almasına karşı çıktığını doğrularken gerekçe olarak rapçinin geçmişteki bazı söylem ve görüntülerini "antisemitik" olarak nitelendirdi. Macklemore ise antisemitizm suçlamalarını reddetti.

Kaynak: AA
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