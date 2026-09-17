Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'deki dikkat çeken hamlesi Yunanistan'da gündem oldu. Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan 51. Komando Tugayı, Sisam Adası'nın hemen karşısındaki konumu nedeniyle Yunan savunma çevreleri tarafından mercek altına alındı.

2 BİN KOMANDO SÖKE'DE

Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu getirildi. Tugayın Tunceli-Hozat hattından Söke Garnizonu'na taşınmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 2 bin 4 uzman komando görev yapmaya başladı.

ATİNA'NIN GÜNDEMİNE OTURDU

Yunanistan'ın son dönemde İsrail'den hava savunma sistemi tedarik etmesi ve Ege'deki bazı adaları silahlandırmasına karşı Türkiye'nin Söke'deki askeri yapılanması Atina'da yakından takip edilmeye başlandı.

Yunan savunma analizlerinde, Söke'de konuşlandırılan seçkin komando birliğinin hareket kabiliyeti ve hava yoluyla hızlı intikal imkanları öne çıkarıldı. Tugayın Sisam'ın karşısında bulunmasının da gelişmenin önemini artırdığı belirtildi.

EGE'DEKİ ASKERİ KAPASİTEYE DİKKAT ÇEKTİLER

Yeni Asır'ın haberine göre Söke'deki komando unsurları, Foça'daki 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve İzmir'deki özel kuvvet unsurlarıyla birlikte değerlendirildi. Yunan basınındaki analizlerde, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri kapasitesini güçlendirdiğine dikkat çekilirken Söke'deki yeni yapılanmanın yakından takip edildiği aktarıldı.

YUNAN UZMAN: "DERİN BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides de Söke'deki konuşlanmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Charalambides, komando tugayının bölgeye konuşlandırılmasının Ege'nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanma açısından önem taşıdığını belirterek gelişmeyi Yunanistan için "derin bir endişe kaynağı" olarak nitelendirdi.

Yunan uzmana göre Söke'deki birlik; Foça ve İzmir hattındaki mevcut askeri unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde kritik bir konumda bulunuyor. Analizlerde ayrıca Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir ve Söke hattındaki askeri yapılanmaya dikkat çekildi.

Kaynak: Haberler.com