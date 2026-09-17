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Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

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Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku Haber Videosunu İzle
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maç öncesinde kadro tercihini yaptı. Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel'i kadroya çağıran Klopp, Galatasaraylı Leroy Sane'ye ise davet göndermedi. Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Beşiktaş ve Galatasaray'ın Alman yıldızlarıyla ilgili tercihleri dikkat çekti.

NÜBEL KADROYA ÇAĞRILDI

Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'i aday kadroya dahil etti. Almanya, 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de ise Yunanistan'ı ağırlayacak. Almanya'nın bu iki karşılaşma için belirlenen kadrosunda 24 futbolcu yer alacak.

SANE'YE DAVET GELMEDİ

Klopp'un Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili kararı ise farklı oldu. Alman teknik adam, Sane'yi aday kadroya çağırmadı.

4 GÜN İÇİNDE 2 MAÇ DAHA OYNAYACAKLAR

Almanya, 1 Ekim'de Sırbistan'ı ağırladıktan sonra 4 Ekim'de Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki mücadele için kadro 20 futbolcudan oluşacak. İlk iki maçın kadrosunda bulunan oyuncuların büyük bölümü ise kulüplerine geri dönecek.

Kaynak: Haberler.com
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