Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

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Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Beşiktaş ve Galatasaray'ın Alman yıldızlarıyla ilgili tercihleri dikkat çekti.

NÜBEL KADROYA ÇAĞRILDI

Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'i aday kadroya dahil etti. Almanya, 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de ise Yunanistan'ı ağırlayacak. Almanya'nın bu iki karşılaşma için belirlenen kadrosunda 24 futbolcu yer alacak.

SANE'YE DAVET GELMEDİ

Klopp'un Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili kararı ise farklı oldu. Alman teknik adam, Sane'yi aday kadroya çağırmadı.

4 GÜN İÇİNDE 2 MAÇ DAHA OYNAYACAKLAR

Almanya, 1 Ekim'de Sırbistan'ı ağırladıktan sonra 4 Ekim'de Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki mücadele için kadro 20 futbolcudan oluşacak. İlk iki maçın kadrosunda bulunan oyuncuların büyük bölümü ise kulüplerine geri dönecek.

Kaynak: Haberler.com