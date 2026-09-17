Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail basını, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde artan diplomatik ve ekonomik işbirliğini gündemine taşıdı. The Jerusalem Post'ta 15 Eylül'de yayımlanan analizde, Şam yönetiminin Türkiye ile ilişkilerini hızla geliştirdiği ve bu sürecin İsrail'de yakından izlendiği belirtildi.

İSRAİL BASININDA DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE ANALİZİ

The Jerusalem Post, haberini "Suriye, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye devam ediyor ve bu durum İsrail'de endişeye yol açıyor" başlığıyla yayımladı. Analizde, Suriye'nin Türkiye ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerini genişletmek istediği, büyük altyapı projeleri dahil çeşitli alanlarda yatırım çekmeye çalıştığı aktarıldı.

40 ANLAŞMA VE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın verilerine yer verilen haberde, Türkiye ile Suriye'nin bugüne kadar 40 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attığı belirtildi. Ayrıca 22 Suriye bakanlığı ve kurumunun Türkiye'deki muhataplarıyla kurumsal bağlantı oluşturduğu kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin enerji, ticaret, ulaşım ve altyapı gibi birçok alana yayıldığı ifade edildi. Mayıs 2025'te imzalanan enerji anlaşmasının ardından Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine elektrik tedarikinin başladığı da aktarıldı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 13 Eylül'de Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye de dikkat çekildi. Şeybani, Türkiye'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ilk ülkeler arasında bulunduğunu belirtirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İsrail gazetesindeki analizde ise Türkiye-Suriye ilişkilerindeki hızlı gelişmenin İsrail açısından önem taşıdığı ve Ankara-Şam hattındaki yakınlaşmanın İsrail'de endişe yarattığı değerlendirmesine yer verildi.

SURİYE'DEN DOĞU AKDENİZ'E YENİ HAT

The Jerusalem Post, Suriye'nin Doğu Akdeniz ve Avrupa ile bağlantılarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına da geniş yer ayırdı. Buna göre Tartus ile Kıbrıs arasında "Ebla" adı verilen denizaltı iletişim kablosunun kurulması için anlaşmaya varıldı. Projenin Suriye'nin telekomünikasyon şirketi, Kıbrıs merkezli Cyta ve ABD merkezli UNIFI Communications tarafından yürütüleceği, hattın 2028'in başlarında hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

ŞAM YÖNETİMİ EKONOMİK İZOLASYONU AŞMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail gazetesinin analizinde, yapılan anlaşmaların Şam yönetiminin uzun yıllar süren ekonomik izolasyonu geride bırakma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesi yapıldı. Suriye'nin ekonomik toparlanma sürecinde Türkiye, Avrupa ve uluslararası pazarlarla bağlantılarını güçlendirmeye yöneldiği ifade edildi.

Kaynak: Star

Kaynak: Haberler.com