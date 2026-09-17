Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Ligin ilk haftasında 9 maç oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.
Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0
Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2
Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0
Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0