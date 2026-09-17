Haberler

ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran destekli Husiler arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Tarafların hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta kamuoyuna açıklanmayan bir görüşme yaptığı belirtildi. Görüşmede Kızıldeniz'deki gerilim ve gemilere yönelik saldırılar ele alınırken, Husilerin Amerikan ve İsrail gemilerini hedef almayacakları yönünde mesaj verdiği, Suudi Arabistan'a ait gemileri ise bu kapsamın dışında tuttuğu aktarıldı.

ABD ile Yemen'deki Husiler arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Reuters'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bir bölgeyi ele geçirdiği geniş çaplı saldırının ardından yapılması dikkat çekti.

GÖRÜŞME ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE YAPILDI

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre kamuoyuna açıklanmayan görüşme, Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Bölgede uzun süredir arabuluculuk rolü üstlenen Umman yönetiminin de görüşmenin organize edilmesine yardımcı olduğu belirtildi. Görüşmenin pazar günü yapıldığı, ABD tarafını ise büyükelçilik personelinin temsil ettiği aktarıldı.

HUSİLERDEN ABD'YE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Görüşmede Husilerin, Amerikan gemilerine saldırma niyetinde olmadıklarını ve Washington ile 2025'te varılan ateşkese bağlı kalacaklarını ABD'li yetkililere ilettiği belirtildi.

Husilerin İsrail gemileri ile diğer ticari gemileri de hedef almayacakları, ancak Suudi Arabistan'a ait gemilerin bu kapsamın dışında tutulduğu ifade edildi.

HUSİLERİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ MASADAYDI

Husi heyetinde, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan ve Maskat'ta yaşayan üst düzey Husi yetkilisi Muhammed Abdüsselam'ın da yer aldığı belirtildi. Abdüsselam'ın yanı sıra üst düzey Husi yetkilisi Abdülmelik el-Acri'nin de görüşmeye katıldığı aktarıldı.

ABD GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmeye ilişkin sorulara doğrudan bir doğrulama yapmadı. Sözcü, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Orta Doğu'dan terörizmin yayılmasının engellenmesinin ABD'nin temel çıkarları arasında bulunduğunu ifade etti.

Trump yönetimi, Husileri Mart 2025'te "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamıştı. Buna rağmen Washington ile Husiler arasındaki temaslar devam etmiş, ABD'nin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla gerçekleştirdiği bombardımanların ardından Mayıs 2025'te ateşkese varılmıştı.

TRUMP DA TEMASI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Husi yönetimiyle iletişime geçildiğini ve Washington'dan Yemen'deki savaşa dahil olmamasının istendiğini söylemişti. Maskat'ta gerçekleştirilen görüşme de bu açıklamanın ardından ABD ile Husiler arasındaki doğrudan temasın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi

İki komşu arasında gerilim büyüyor! Art arda kritik hamleler geldi
Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

Beşiktaş taraftarı için söyledikleri bomba: Kulaklarım...
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

iman olduktan sonra terliksiz de olsa düşmana diz çöktürür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

haberden anladığın bumu adam diyorki husiler israil ve abd gemilerine dokunmayacak senın anladığın ise terlik

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu

Esnafın beslediği kedi, bu halde bulundu! İlk olay değilmiş
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Pitbull korkusu site sakinlerini bezdirdi! Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada

Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu

Dev zincir markette pes dedirten tespit! Kapısına mühür vuruldu
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme