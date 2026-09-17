ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

ABD ile Yemen'deki Husiler arasında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Reuters'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bir bölgeyi ele geçirdiği geniş çaplı saldırının ardından yapılması dikkat çekti.

GÖRÜŞME ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE YAPILDI

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre kamuoyuna açıklanmayan görüşme, Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Bölgede uzun süredir arabuluculuk rolü üstlenen Umman yönetiminin de görüşmenin organize edilmesine yardımcı olduğu belirtildi. Görüşmenin pazar günü yapıldığı, ABD tarafını ise büyükelçilik personelinin temsil ettiği aktarıldı.

HUSİLERDEN ABD'YE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Görüşmede Husilerin, Amerikan gemilerine saldırma niyetinde olmadıklarını ve Washington ile 2025'te varılan ateşkese bağlı kalacaklarını ABD'li yetkililere ilettiği belirtildi.

Husilerin İsrail gemileri ile diğer ticari gemileri de hedef almayacakları, ancak Suudi Arabistan'a ait gemilerin bu kapsamın dışında tutulduğu ifade edildi.

HUSİLERİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ MASADAYDI

Husi heyetinde, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan ve Maskat'ta yaşayan üst düzey Husi yetkilisi Muhammed Abdüsselam'ın da yer aldığı belirtildi. Abdüsselam'ın yanı sıra üst düzey Husi yetkilisi Abdülmelik el-Acri'nin de görüşmeye katıldığı aktarıldı.

ABD GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmeye ilişkin sorulara doğrudan bir doğrulama yapmadı. Sözcü, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Orta Doğu'dan terörizmin yayılmasının engellenmesinin ABD'nin temel çıkarları arasında bulunduğunu ifade etti.

Trump yönetimi, Husileri Mart 2025'te "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamıştı. Buna rağmen Washington ile Husiler arasındaki temaslar devam etmiş, ABD'nin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla gerçekleştirdiği bombardımanların ardından Mayıs 2025'te ateşkese varılmıştı.

TRUMP DA TEMASI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Husi yönetimiyle iletişime geçildiğini ve Washington'dan Yemen'deki savaşa dahil olmamasının istendiğini söylemişti. Maskat'ta gerçekleştirilen görüşme de bu açıklamanın ardından ABD ile Husiler arasındaki doğrudan temasın ayrıntılarını ortaya çıkardı.