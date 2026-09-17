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Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur dahil 4 kritik isim için gözaltı kararı

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Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur dahil 4 kritik isim için gözaltı kararı
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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek, şüphelilerden 3'ünün yakalandığını açıkladı.

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü yakalandı.

KRİTİK İSİMLER MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde görev yapan yargı mensupları ve aynı koğuşu paylaştığı isimler mercek altına alındı. 

Yürütülen incelemeler doğrultusunda dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü YAKALANDI

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.

Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Albayrakoglu:

Hasan Atilla Uğur ,Babala tv Oğuzhan Uğur'un emekli albay babası...Bakalım neler çıkacak başka...Allah rahnmet eylesin Kozinoğlu na....

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Haber YorumlarıBaytun Güngören:

yok yeterli değil

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