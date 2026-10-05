Fidel Berber neden öldü, Emre Fidel Berber kimdir?

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İş dünyası, basın ve Galatasaray camiasının tanınan isimlerinden Emre Fidel Berber, 54 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününe sayılı günler kala gelen ölüm haberi, Muğla ve Bodrum'da da büyük üzüntüyle karşılandı. Vefatın ardından "Emre Fidel Berber kimdir, neden öldü, aslen nereli?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Emre Fidel Berber'in hayatına ve ölümüne dair detaylar haberimizde.

GALATASARAY CAMİASININ ACI KAYBI

Galatasaraylılar Derneği'nde 2019-2025 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Emre Fidel Berber, 54 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyası, basın ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Berber'in vefat haberi, sarı-kırmızılı camiada ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. 7 Ekim'de doğum gününü kutlamaya hazırlanan Berber'in ölümü, yakınlarını ve dostlarını yasa boğdu.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Berber'in vefatının ardından Galatasaray Spor Kulübü bir taziye mesajı yayımladı. Kulüp açıklamasında, 11426 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Emre Fidel Berber'in Galatasaray'a gönülden bağlılığı, zarif kişiliği ve camiaya sunduğu emek ve katkılarla hatırlanacağı vurgulandı. Açıklamada merhuma rahmet, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilendi.

EMRE FİDEL BERBER NEDEN ÖLDÜ?

Emre Fidel Berber'in vefatının ardından en çok merak edilen konuların başında ölüm nedeni geldi. Bazı yerel kaynaklarda Berber'in bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, aile tarafından ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

CENAZESİ BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Emre Fidel Berber için son görev Bodrum'da yerine getirilecek. Berber'in cenazesi 6 Ekim 2026 Salı günü ikindi namazının ardından Bodrum-Ortakent Köyiçi Camii'nden kaldırılacak ve Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

EMRE FİDEL BERBER KİMDİR?

Emre Fidel Berber, 7 Ekim 1971'de İzmir'de dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Berber, ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Akademik eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde Avrupa Birliği alanında yaptığı yüksek lisansla sürdürdü. Gazeteci Mehmet Emin Berber ile Saadet Berber'in oğlu olan Berber, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da kuzeniydi.

TEKSTİLDEN KOÇLUĞA UZANAN KARİYER

Profesyonel iş hayatına turizm sektöründe başlayan Berber, 1992 yılında kurduğu B-B Tekstil ile girişimcilik alanına adım attı. Fransa merkezli Olympia markasının ithalat müdürlüğünü de üstlenen Berber, organik tekstil ürünleri üzerine Ekruli ve Rich & Vibrant markalarını hayata geçirdi. Uluslararası koçluk eğitimlerini de tamamlayan Berber, şirketlere ve yöneticilere danışmanlık hizmeti verdi. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Berber, gazetecilik alanında da çalışmalar yürüttü.

FRANSA'NIN MUĞLA FAHRİ KONSOLOSU

Emre Fidel Berber, 2024 yılında Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu olarak atandı. Türk-Fransız ilişkilerine ve Muğla bölgesine yaptığı katkılar nedeniyle Şubat 2026'da Fransa hükümeti tarafından Şövalye Nişanı ile onurlandırıldı.

EMRE FİDEL BERBER EVLİ MİYDİ?

Emre Fidel Berber, Özlem Berber ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Müge adında bir kızı bulunuyor. Bodrum'la güçlü bağları bulunan Berber'in, yakın çevresinde Bodrumlu olmakla gurur duyduğu biliniyordu.