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Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

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Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul adliyelerindeki örgütlü müdahale iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada sarsıcı belgeler ortaya çıktı. İş insanı, siyasetçi ve avukatların yargı kararlarını menfaat karşılığı yönlendirmeye çalıştığı tespit edilirken, dosyaya giren ve görevden uzaklaştırılan hakimin rüşvet paralarıyla çekilen fotoğrafı büyük tepki topladı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki adliyelerde örgütlü müdahale iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı; eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. rüşvet suçundan tutuklandı.
  • İki yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı; emekli bir savcı ile istifa eden bir hakim hakkındaki adli incelemeler sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalarda örgütlü müdahale iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İş insanı, siyasetçi ve avukatların, yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla süreçleri yönlendirmeye çalıştığı tespit edilirken, rüşvet paralarıyla çekilen fotoğraflar dosyaya girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından iddialar mercek altına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda, maddi menfaat karşılığında yargı süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği saptandı.

RÜŞVETİN FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Soruşturmanın en sarsıcı gelişmesi ise para transferlerinin fotoğraflarla belgelenmiş olması oldu. Soruşturma dosyasına giren karelerde, itirafçı-şüpheli ile rüşvet aldığı belirtilen ve görevden uzaklaştırılan hakimin rüşvet paralarıyla birlikte yer aldığı görüldü. Para alışverişi anına ve banknot destelerine ait görüntüler, adaletin dağıtıldığı kurumlar adına infial yarattı. Fotoğraf karesini görenler "Vay memleketin haline" demekten kendini alamadı.

YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Edinilen bilgilere göre; aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da yer aldığı yapı, irtibatlı oldukları yargı çalışanları üzerinden kararları yönlendirmeye çalıştı. Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. "rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarılırken, emekli bir savcı ile istifa eden bir hakim hakkındaki adli incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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