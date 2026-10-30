Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT'in ilk Türk genel sekreteri BM'nin başına aday mı?

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Antonio Guterres'in BM Genel Sekreterliği görevi 31 Aralık 2026'da bitiyor ve koltuk için yarış sürüyor. Türkiye'nin bu yarışta düşündüğü isim, Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) başındaki Feridun Sinirlioğlu.

Sinirlioğlu'nun adı bu hafta Bakü'den gelen bir açıklamayla yeniden konuşuldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Bakanı Lana Zeki Nusseibeh'i aday göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakü, oylamada kime oy vereceğini açıklamadı.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU BM GENEL SEKRETERLİĞİNE ADAY MI?

Feridun Sinirlioğlu, 30 Ekim 2026 itibarıyla BM'nin resmi aday listesinde yok; Türkiye onu henüz resmen aday göstermedi. Ankara'nın bu adımı ciddi biçimde değerlendirdiği ekim başında AP'ye konuşan iki diplomatik kaynak tarafından aktarıldı. Dışişleri kaynakları o tarihte resmi bir durum olmadığını söyledi, AGİT sözcüsü de yorum yapmadı.

Genel sekreteri 193 üyeli BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesiyle atıyor. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan biri veto ederse aday elenir. BAE'nin adayı Nusseibeh ise 21 Ekim'de resmen aday gösterildi.

Azerbaycan'ın açıklaması, Ankara'da 29 ve 30 Ekim'de toplanan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine denk geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zirveye katılmadı, ülkesini Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Sinirlioğlu, 6 Aralık 2024'ten bu yana AGİT Genel Sekreteri olan Türk diplomat. Malta'daki 31. AGİT Bakanlar Konseyi'nde 57 katılımcı devletin oyuyla seçildi ve teşkilatın 50 yıllık tarihindeki ilk Türk genel sekreteri oldu. Üç yıllık görev süresi Aralık 2027'de doluyor.

Sinirlioğlu, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uluslararası ilişkiler okudu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Feridun Sinirlioğlu 70 yaşında. 30 Ocak 1956'da doğdu.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU NERELİ?

Feridun Sinirlioğlu Giresunlu. Karadeniz kıyısındaki Görele ilçesinde dünyaya geldi.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Feridun Sinirlioğlu, 1982'de Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Lahey ve Beyrut büyükelçiliklerinde çalıştı, 1992-1996 arasında New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nde siyasi müşavirdi. 1996'dan 2000'e kadar Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dış politika başdanışmanlığını yaptı.

2000'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. 2002-2007 arasında Tel Aviv Büyükelçisiydi. Ardından ikili siyasi işlerden sorumlu müsteşar yardımcılığına, 21 Ağustos 2009'da da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirildi.

Kasım 2015 seçimlerinden önce kurulan geçici hükümette 28 Ağustos ile 24 Kasım 2015 arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı, sonra müsteşarlığa döndü. 15 Ekim 2016'dan 21 Şubat 2023'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisiydi. New York'taki BM merkezinde iki ayrı dönemde, toplam on yıldan fazla çalıştı.