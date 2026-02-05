Haberler

Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?

Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. "Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı kapsamında mevcut kadrodaki yabancı futbolcuların durumu yakından takip ediliyor.

Süper Lig'de transfer planlamasını doğrudan etkileyen yabancı oyuncu kuralı, Fenerbahçe cephesinde yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli ekipte "Fenerbahçe'de kaç yabancı var?" ve "14 yabancı hakkı doldu mu?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılırken, mevcut kadro yapısı ve olası transfer hamleleri dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI OYUNCU LİSTESİ (15 FUTBOLCU):

1. Ederson

2. Milan Skriniar

3. Jayden Oosterwolde

4. Nelson Semedo

5. Archie Brown

6. Matteo Guendouzi

7. Fred

8. Edson Alvarez

9. Marco Asensio

10. Anderson Talisca

11. Anthony Musaba

12. Dorgeles Nene

13. Sidiki Cherif

14. Jhon Duran

15. N'Golo Kante

Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?

YABANCI KURALI HAKKINDA

TFF, 2025-26 sezonunda kulüplerin kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren yabancı futbolcu kuralına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, A takım listelerinde yer alabilecek yabancı oyuncu sayısı ve yaş kriterleri sezon bazlı olarak netleştirildi.

A TAKIM LİSTESİNDE EN FAZLA 14 YABANCI

TFF'nin duyurusuna göre kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu 14 yabancıdan 12'si için herhangi bir yaş şartı aranmayacak.

2025-2026 SEZONU İÇİN YAŞ ŞARTI

A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde, 2025-2026 sezonunda bu oyunculardan en az 2'sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. Federasyon, yabancı kontenjanının tamamının kullanılmamasının, yerli oyuncu sayısının artırılmasına engel teşkil etmeyeceğini de vurguladı.

2026-2027 SEZONUNDA KURAL DAHA DA SIKILAŞIYOR

2026-2027 sezonunda ise yaş kriteri daha da genişletilecek. Buna göre, A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 ve sonrası doğmuş olması gerekecek. Bu düzenleme ile genç yabancı oyuncuların ligde daha fazla yer alması hedefleniyor.

LİSTE DIŞI YABANCILARA MAÇ YASAĞI

Federasyon açıklamasında önemli bir uyarıya da yer verildi. Süper Lig kulüplerinin, 14'ten fazla yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunması halinde, A takım listesine yazılmayan yabancı oyuncular lig maçlarında forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti