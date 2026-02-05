Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?

Süper Lig'de transfer planlamasını doğrudan etkileyen yabancı oyuncu kuralı, Fenerbahçe cephesinde yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli ekipte "Fenerbahçe'de kaç yabancı var?" ve "14 yabancı hakkı doldu mu?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılırken, mevcut kadro yapısı ve olası transfer hamleleri dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI OYUNCU LİSTESİ (15 FUTBOLCU):

1. Ederson

2. Milan Skriniar

3. Jayden Oosterwolde

4. Nelson Semedo

5. Archie Brown

6. Matteo Guendouzi

7. Fred

8. Edson Alvarez

9. Marco Asensio

10. Anderson Talisca

11. Anthony Musaba

12. Dorgeles Nene

13. Sidiki Cherif

14. Jhon Duran

15. N'Golo Kante

YABANCI KURALI HAKKINDA

TFF, 2025-26 sezonunda kulüplerin kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren yabancı futbolcu kuralına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, A takım listelerinde yer alabilecek yabancı oyuncu sayısı ve yaş kriterleri sezon bazlı olarak netleştirildi.

A TAKIM LİSTESİNDE EN FAZLA 14 YABANCI

TFF'nin duyurusuna göre kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu 14 yabancıdan 12'si için herhangi bir yaş şartı aranmayacak.

2025-2026 SEZONU İÇİN YAŞ ŞARTI

A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde, 2025-2026 sezonunda bu oyunculardan en az 2'sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. Federasyon, yabancı kontenjanının tamamının kullanılmamasının, yerli oyuncu sayısının artırılmasına engel teşkil etmeyeceğini de vurguladı.

2026-2027 SEZONUNDA KURAL DAHA DA SIKILAŞIYOR

2026-2027 sezonunda ise yaş kriteri daha da genişletilecek. Buna göre, A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 ve sonrası doğmuş olması gerekecek. Bu düzenleme ile genç yabancı oyuncuların ligde daha fazla yer alması hedefleniyor.

LİSTE DIŞI YABANCILARA MAÇ YASAĞI

Federasyon açıklamasında önemli bir uyarıya da yer verildi. Süper Lig kulüplerinin, 14'ten fazla yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunması halinde, A takım listesine yazılmayan yabancı oyuncular lig maçlarında forma giyemeyecek.