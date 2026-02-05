Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?
Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. "Fenerbahçe'de kaç yabancı var, 14 yabancı hakkı doldu mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı kapsamında mevcut kadrodaki yabancı futbolcuların durumu yakından takip ediliyor.
Süper Lig'de transfer planlamasını doğrudan etkileyen yabancı oyuncu kuralı, Fenerbahçe cephesinde yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli ekipte "Fenerbahçe'de kaç yabancı var?" ve "14 yabancı hakkı doldu mu?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılırken, mevcut kadro yapısı ve olası transfer hamleleri dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE'NİN YABANCI OYUNCU LİSTESİ (15 FUTBOLCU):
1. Ederson
2. Milan Skriniar
3. Jayden Oosterwolde
4. Nelson Semedo
5. Archie Brown
6. Matteo Guendouzi
7. Fred
8. Edson Alvarez
9. Marco Asensio
10. Anderson Talisca
11. Anthony Musaba
12. Dorgeles Nene
13. Sidiki Cherif
14. Jhon Duran
15. N'Golo Kante
YABANCI KURALI HAKKINDA
TFF, 2025-26 sezonunda kulüplerin kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren yabancı futbolcu kuralına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, A takım listelerinde yer alabilecek yabancı oyuncu sayısı ve yaş kriterleri sezon bazlı olarak netleştirildi.
A TAKIM LİSTESİNDE EN FAZLA 14 YABANCI
TFF'nin duyurusuna göre kulüpler, A takım listelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu 14 yabancıdan 12'si için herhangi bir yaş şartı aranmayacak.
2025-2026 SEZONU İÇİN YAŞ ŞARTI
A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde, 2025-2026 sezonunda bu oyunculardan en az 2'sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. Federasyon, yabancı kontenjanının tamamının kullanılmamasının, yerli oyuncu sayısının artırılmasına engel teşkil etmeyeceğini de vurguladı.
2026-2027 SEZONUNDA KURAL DAHA DA SIKILAŞIYOR
2026-2027 sezonunda ise yaş kriteri daha da genişletilecek. Buna göre, A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 ve sonrası doğmuş olması gerekecek. Bu düzenleme ile genç yabancı oyuncuların ligde daha fazla yer alması hedefleniyor.
LİSTE DIŞI YABANCILARA MAÇ YASAĞI
Federasyon açıklamasında önemli bir uyarıya da yer verildi. Süper Lig kulüplerinin, 14'ten fazla yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunması halinde, A takım listesine yazılmayan yabancı oyuncular lig maçlarında forma giyemeyecek.