Fenerbahçe 11'i! Beyoğlu Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe FB maç kadrosu ilk 11!

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler gözlerini Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe randevusuna çevirdi. Maçı canlı izlemek için sabırsızlanan taraftarların en çok merak ettiği konu ise takımların sahaya hangi kadrolarla çıkacağı. Teknik direktörlerin stratejik tercihleri ve FB maç kadrosu hakkındaki tüm detaylar araştırılıyor. İşte, Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu'ndaki heyecan verici randevu öncesinde futbolseverler tek bir soruya kilitlendi: "Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı?" Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon yapıp yapmayacağı ve sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği isimler, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Beyoğlu Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i!

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında heyecan dorukta! Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadele, 14 Ocak Çarşamba (bugün) saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler bu önemli randevuyu A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Müsabakayı HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyen taraftarlar için platform bilgileri şu şekildedir:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart : 80. Kanal

Tivibu : 381. Kanal

Turkcell TV+ : 74. Kanal

Vodafone TV : 71. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Uydu : Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim. Ayrıca aspor.com.tr üzerinden dijital izleme imkânı mevcuttur.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un iki temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu zorlu kupa maçı, Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, spor dünyasının gözü bu akşamki Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçına çevrildi. Müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, takımların sahaya çıkacağı isimleri ve özellikle Fenerbahçe'nin kupa rotasyonunu büyük bir merakla bekliyor.

RESMİ KADROLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 11'ler:

