Fenerbahçe 11'i! Beyoğlu Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe FB maç kadrosu ilk 11!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu'ndaki heyecan verici randevu öncesinde futbolseverler tek bir soruya kilitlendi: "Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı?" Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon yapıp yapmayacağı ve sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği isimler, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Beyoğlu Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i!

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında heyecan dorukta! Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadele, 14 Ocak Çarşamba (bugün) saat 20:30'da başlayacak. Futbolseverler bu önemli randevuyu A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Müsabakayı HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyen taraftarlar için platform bilgileri şu şekildedir:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart : 80. Kanal

Tivibu : 381. Kanal

Turkcell TV+ : 74. Kanal

Vodafone TV : 71. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Uydu : Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim. Ayrıca aspor.com.tr üzerinden dijital izleme imkânı mevcuttur.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un iki temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu zorlu kupa maçı, Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, spor dünyasının gözü bu akşamki Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçına çevrildi. Müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, takımların sahaya çıkacağı isimleri ve özellikle Fenerbahçe'nin kupa rotasyonunu büyük bir merakla bekliyor.

RESMİ KADROLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 11'ler: