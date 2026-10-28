FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, FED faiz kararı hangi kanaldan yayınlanacak?

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Fed’in faiz kararı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı’nın basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Karar ve basın toplantısı, Fed’in resmi kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte Fed faiz kararına dair bilinmesi gerekenler.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü ABD saatiyle 14.00’te, Türkiye saatiyle ise 21.00’de açıklanacak. Kararın yer aldığı para politikası metni, aynı saatte Fed’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.

FED BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Faiz kararının ardından Fed Başkanı’nın düzenleyeceği basın toplantısı, Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Piyasalar, yalnızca faiz kararına değil, basın toplantısında ekonomiye ve gelecek dönemdeki para politikasına ilişkin verilecek mesajlara da odaklanacak.

FED FAİZ KARARI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fed’in faiz kararı ve basın toplantısı, Fed’in resmi internet sitesi ile resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Türkiye’de ise ekonomi ve haber kanalları, kararı ve basın toplantısını canlı yayın ve uzman yorumlarıyla aktaracak. Kararın ayrıntıları ve piyasalara etkisi, ekonomi haber sitelerinde de anlık olarak paylaşılacak.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Fed yetkilileri, bu toplantıda faiz artırımına gidilmeyeceğinin sinyalini verdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, bu toplantıda faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 11 seviyesinde fiyatlıyor. Bu nedenle Fed’in bu akşam faizi sabit tutması bekleniyor. Ancak enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırmasıyla birlikte aralık ayındaki toplantıda faiz artırımı yapılma ihtimali yaklaşık yüzde 80 olarak görülüyor.

PİYASALAR NEYE ODAKLANACAK?

Bu akşamki toplantıda faizin sabit tutulması beklendiği için piyasaların asıl odağı, Fed Başkanı’nın aralık ayına yönelik vereceği sinyaller olacak. Faiz artırımına işaret eden sert mesajlar doları güçlendirip altın ve borsalar üzerinde baskı yaratabilirken, daha temkinli bir dil piyasalarda rahatlamaya yol açabilir.

ALTIN FED ÖNCESİ NE DURUMDA?

Ons altın, geçen hafta 3 bin 975 dolara kadar gerileyerek 20 Temmuz’dan bu yana ilk kez 4 bin doların altına inmişti. Haftanın ilk işlem gününde yeniden 4 bin doların üzerine çıkan ons altında, Fed kararı öncesinde dalgalı bir seyir izleniyor. Analistler, kararın altın fiyatlarında her iki yönde de sert hareketlere yol açabileceğini belirtiyor.

YOĞUN VERİ HAFTASI

Piyasalar, Fed kararının ardından perşembe günü açıklanacak eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksini ve üçüncü çeyrek büyüme verilerini de yakından takip edecek. 3 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimlerinin de dolar ve tahvil piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği öngörülüyor.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.