Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz düşerse ne olur, faiz artarsa ne olur?

Fed’in faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Fed yetkilileri bu toplantıda faiz artırımına gidilmeyeceğinin sinyalini verirken, piyasalar bu hafta artırım olasılığını yüzde 11 seviyesinde fiyatlıyor. Ancak aralık ayında faiz artırımı yapılma ihtimali yüzde 80 civarında görülüyor. İşte Fed kararına ve olası senaryoların piyasalara etkisine dair bilinmesi gerekenler.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed’in Para Politikası Kurulu toplantısı 27 Ekim’de başladı ve iki gün sürecek. Faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü ABD saatiyle 14.00’te, Türkiye saatiyle ise 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı’nın düzenleyeceği basın toplantısı da Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Piyasalar, yalnızca faiz kararına değil, basın toplantısında verilecek mesajlara da odaklanacak.

FED BU AY FAİZİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Fed yetkilileri, bu toplantıda faiz artırımına gidilmeyeceğinin sinyalini verdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, bu hafta faiz artırımı olasılığını yalnızca yüzde 11 olarak fiyatlıyor. Ancak enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması nedeniyle aralık ayındaki toplantıda faiz artırımı yapılma ihtimali yüzde 80 civarında görülüyor. Bu nedenle bu haftaki karardan çok, Fed’in aralık ayına yönelik vereceği sinyaller önem taşıyor.

FAİZ ARTARSA NE OLUR?

Fed’in faiz artırması, genel olarak doların değer kazanmasına yol açıyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için daha az cazip hale geldiği için genellikle baskı altında kalıyor. Faiz artışı, borsalar ve kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde de satış baskısı oluşturabiliyor. Gelişmekte olan ülkelerden ise sermaye çıkışı yaşanabiliyor; bu durum Türk lirası gibi para birimleri üzerinde de baskı yaratabiliyor. Ayrıca ABD’de kredi ve borçlanma maliyetleri yükseliyor.

FAİZ DÜŞERSE NE OLUR?

Fed’in faiz indirmesi ise genellikle doların değer kaybetmesine yol açıyor. Düşük faiz ortamında altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar daha cazip hale geldiği için altın fiyatları yükselme eğilimine giriyor. Borsalar ve kripto paralar gibi riskli varlıklara olan talep artarken, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi hızlanabiliyor. Bu durum Türkiye gibi ülkelerin piyasalarına olumlu yansıyabiliyor. Ancak mevcut koşullarda piyasalar, Fed’den kısa vadede bir faiz indirimi beklemiyor.

FAİZ SABİT KALIRSA NE OLUR?

Piyasaların beklentisi doğrultusunda Fed’in bu toplantıda faizi sabit tutması halinde, kararın piyasalara etkisi büyük ölçüde Fed Başkanı’nın açıklamalarına bağlı olacak. Aralık ayında faiz artırımına işaret eden sert mesajlar doları güçlendirip altın üzerinde baskı yaratabilirken, daha temkinli bir dil piyasalarda rahatlamaya yol açabilir.

ALTIN FİYATLARI FED ÖNCESİ NE DURUMDA?

Ons altın, geçen hafta 23 Ekim Cuma günü 3 bin 975 dolara kadar gerileyerek 20 Temmuz’dan bu yana ilk kez 4 bin doların altına indi ve haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yeniden 4 bin doların üzerine çıkan ons altın, Reuters’ın verilerine göre yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 4,55 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 425 lira seviyesindeydi. Analistler, ons altının 3 bin 900 doların altına inmesi halinde düşüşün derinleşebileceğini ve 3 bin 800 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor.

YOĞUN VERİ HAFTASI

Piyasalar, Fed kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksini ve üçüncü çeyrek büyüme verilerini de yakından takip edecek. 3 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimlerinin de dolar ve tahvil piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği öngörülüyor.

Not : Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.