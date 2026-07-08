Abd Başkanı Donald Trump'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir sürecin başlayabileceğine işaret etti. Peki, F35 hangi ülkelerde var? F35 kaç para, fiyatı ne? F35 özellikleri...

F35 HANGİ ÜLKELERDE VAR?

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programı, ABD öncülüğünde yürütülen çok uluslu bir savaş uçağı programı olarak öne çıkıyor. Program kapsamında farklı ülkeler F-35 savaş uçaklarını envanterine dahil etti veya teslimat süreçlerini sürdürüyor.

Türkiye, programın başlangıç ortaklarından biri olarak uzun yıllar F-35 projesinde yer aldı. Sonraki süreçte programdan çıkarılan Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüş ihtimali, NATO Zirvesi sonrasında yapılan açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin F-35 programına ilişkin yeni gündem maddelerinin kısa süre içerisinde şekillenmesi bekleniyor.

F35 KAÇ PARA FİYATI NE?

F-35 savaş uçaklarının maliyeti, tercih edilen modele ve üretim dönemine göre değişiklik gösterebiliyor. Uçağın fiyatı; F-35A, F-35B ve F-35C versiyonlarına göre farklı seviyelerde bulunuyor.

Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının güncel fiyatının ne olacağı da kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak paylaşılan resmi açıklamalarda Türkiye açısından kesinleşmiş güncel satış fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

NATO Zirvesi sonrasında F-35 satışı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin yürütülecek sürecin ardından yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

F35 ÖZELLİKLERİ

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı; tek pilotlu, tek motorlu ve beşinci nesil çok maksatlı savaş uçağı olarak geliştirildi. Hava-hava, hava-yer taarruzu, keşif ve taktik savunma görevlerini düşük görünürlük teknolojisiyle yerine getirebiliyor.

Uçağın öne çıkan kabiliyetlerinden biri olan DAS sistemi, pilota 360 derece görüş imkânı sağlıyor. Özel gövde geometrisi ve radar görünürlüğünü azaltan kaplama teknolojisi sayesinde düşman radarları tarafından tespit edilmesi zorlaşıyor.

F-35, Link-16 ve MADL haberleşme sistemleri sayesinde tespit ettiği tehditleri çevresindeki diğer F-35 uçakları ve ilgili silah sistemleriyle paylaşabiliyor. Böylece harp sahasında durumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Sensör füzyon teknolojisi sayesinde EOTS, DAS ve radar sistemlerinden elde edilen bilgiler tek merkezde birleştiriliyor. Bu veriler pilotun kullanımına sunularak dost ve düşman unsurlarının daha doğru şekilde tanımlanmasına katkı sağlıyor.

F-35'in üç farklı versiyonu bulunuyor:

F-35A: Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) özelliğine sahip olup pistten faaliyet gösteriyor.

F-35B: Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) gerçekleştirebiliyor. Kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve dikey iniş kabiliyetine sahip bulunuyor.

F-35C: Uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen versiyon olarak görev yapıyor.

F-35 savaş uçaklarına, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan KC-135 Stratotanker tipi tanker uçaklarıyla havada yakıt ikmali yapılabiliyor.

Versiyonlara göre azami menzil değerleri ise şu şekilde belirtiliyor:

F-35A: 2.200 kilometre

F-35B: 1.667 kilometre

F-35C: 2.593 kilometre

Uçağın teknik ölçüleri de şu şekilde paylaşılıyor:

Uzunluk: 15,67 metre

Yükseklik: 4,33 metre

Kanat açıklığı: 10,65 metre

Kanat alanı: 42,7 metrekare

Boş ağırlıkları versiyonlara göre farklılık gösteriyor:

F-35A: 13.170 kilogram

F-35B: 14.588 kilogram

F-35C: 14.547 kilogram

Yüklü ağırlığı 22.470 kilogram, azami kalkış ağırlığı ise 31.800 kilogram olarak belirtilen F-35, 1,6 Mach'ın üzerinde (yaklaşık saatte 1.932 kilometre) hıza ulaşabiliyor. Azami görev irtifası ise 60 bin feet (18 bin 288 metre) seviyesine çıkabiliyor.

F-35; havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler ve gemisavar füzeleri kullanabilen çok maksatlı savaş uçağı olarak görev yapıyor.

Türkiye açısından F-35 süreci, NATO Zirvesi sonrasında yapılan açıklamalarla yeniden gündeme gelirken, satış sürecine ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin resmi gelişmelerin ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.