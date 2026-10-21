Eşref Fakıbaba neden istifa etti?

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açık istifa çağrısının ardından harekete geçen Fakıbaba, hem parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden ayrıldığını duyurdu. Fakıbaba, partiden ayrılışını genel başkanın talebine, milletvekilliğinden istifasını ise siyasi etik anlayışına dayandırdı. İşte Eşref Fakıbaba’nın istifa sürecine dair tüm ayrıntılar.

EŞREF FAKIBABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fakıbaba’nın istifasına giden süreç, yeni anayasa çalışmaları ve Mekke Anlaşması konusunda partisinden farklı bir tutum sergilemesiyle başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba’nın açıklamalarının ardından “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyen birinin partide yeri olmadığını belirterek kendisinden hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etmesini beklediğini açıkladı. Fakıbaba, bu çağrının ardından istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

FAKIBABA’NIN İSTİFA AÇIKLAMASI

Fakıbaba, kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamasında, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden, siyasi etik anlayışı gereği ise Ankara Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini kamuoyunun bilgisine sunduğunu ifade etti.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Fakıbaba’nın yalnızca partiden değil, milletvekilliğinden de ayrılma kararı alması dikkat çekti. Fakıbaba, parti üyeliğinden ayrılmasının genel başkanın talebi üzerine gerçekleştiğini vurgularken, milletvekilliğinden istifasını siyasi etik anlayışıyla gerekçelendirdi. Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilliğinden istifanın geçerlilik kazanması için, istifa yazısının TBMM Başkanlık Divanı tarafından incelenmesi ve ardından Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNE İLİŞKİN SÖZLERİ

İstifa öncesinde “Terörsüz Türkiye” sürecine dair görüşlerini paylaşan Fakıbaba, geçmişteki oylamalarda grup disiplinini bozmamak için parti kararına uyduğunu, ancak kişisel olarak farklı düşündüğünü dile getirdi. Gençliğinden bu yana liberal bir çizgide olduğunu söyleyen Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılırken kendini “ Türkiye milliyetçisi” olarak tanımladığını belirtti. Sürecin olumlu sonuçlanacağına inandığını ifade eden Fakıbaba, barış sürecini desteklediğini açıkladı.

YENİ ANAYASAYA “EVET” DİYECEĞİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti yönetimi yeni anayasa çalışmalarına mesafeli dururken, Fakıbaba Türkiye’nin sivil ve yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu savundu. Meclis’e gelecek yeni anayasa metnine “Evet” oyu vereceğini açıklayan Fakıbaba, Mekke Anlaşması’nı da destekleyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, parti yönetimiyle arasındaki görüş ayrılığını açık hale getirdi.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Uzun yıllar AK Parti’de farklı görevlerde bulunan Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak da görev yaptı. Fakıbaba, 20 Ekim 2022’de AK Parti üyeliğinden ve Şanlıurfa Milletvekilliğinden istifa etmiş, aynı ay İYİ Parti’ye katılmıştı. Daha sonra İYİ Parti’den Ankara Milletvekili olarak Meclis’e giren Fakıbaba, bu kez de İYİ Parti’den ve milletvekilliğinden istifa etti.