Eren Derdiyok kimdir, Eren Derdiyok kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Galatasaray’da oynadı mı?

Özellikle “ Eren Derdiyok Galatasaray’da oynadı mı?” sorusunun yanıtı merak edilirken, deneyimli forvetin 2016 yılında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a transfer olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Derdiyok, daha sonraki kariyerinde Göztepe ve MKE Ankaragücü formalarını da giydi.

EREN DERDİYOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden Eren Derdiyok, kariyeri ve forma giydiği takımlarla yeniden gündeme geldi. 12 Haziran 1988 tarihinde İsviçre’nin Basel kentinde dünyaya gelen Derdiyok, santrfor mevkisinde görev yaptı. İsviçre futbolunda başlayan kariyerinde Almanya ve Türkiye’de önemli takımların formasını giyen deneyimli futbolcu, bir dönem Galatasaray’da da oynadı.

EREN DERDİYOK KİMDİR?

Eren Derdiyok, 12 Haziran 1988 tarihinde Basel’de doğdu. Futbola İsviçre’nin BSC Old Boys takımında başlayan Derdiyok, daha sonra Basel altyapısına geçti ve kısa süre içerisinde A takım seviyesine yükseldi. 2008-09 sezonunda Basel formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

1,91 metre boyundaki Derdiyok, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak santrfor pozisyonunda görev yaptı. İsviçre Milli Takımı formasını da giyen futbolcu, uluslararası arenada ülkesini önemli turnuvalarda temsil etti.

EREN DERDİYOK KAÇ YAŞINDA?

12 Haziran 1988 doğumlu olan Eren Derdiyok, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Futbol kariyerine İsviçre’de başlayan Derdiyok, profesyonel kariyeri boyunca İsviçre, Almanya, Türkiye ve Özbekistan’da forma giydi.

EREN DERDİYOK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eren Derdiyok’un profesyonel futbol kariyerinde BSC Old Boys ve FC Basel’in yanı sıra Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü gibi takımlar bulunuyor. Kariyerinin ilerleyen döneminde İsviçre’ye dönen Derdiyok, FC Schaffhausen forması da giydi.

Derdiyok özellikle Almanya döneminde Bayer Leverkusen formasıyla dikkat çekti. Alman Futbol Federasyonu’nun kayıtlarında futbolcunun Leverkusen ve Hoffenheim formalarıyla Bundesliga ve Avrupa kupalarında mücadele ettiği görülüyor.

EREN DERDİYOK GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Evet, Eren Derdiyok Galatasaray’da oynadı. Deneyimli futbolcu, 2016 yılında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a transfer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Derdiyok’un Galatasaray ile 5 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve 31 Mayıs 2019’a kadar devam eden sözleşmesi yer alıyor.

Galatasaray, Derdiyok’un Türkiye kariyerindeki önemli duraklardan biri oldu. Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele eden futbolcu, forvet hattında görev yaptı.

EREN DERDİYOK’UN TÜRKİYE KARİYERİ

Derdiyok, Galatasaray’dan önce 2014 yılında Kasımpaşa’ya transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Kasımpaşa’da gösterdiği performansın ardından 2016 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı kulübün ardından Göztepe ve MKE Ankaragücü formalarını da giydi.

EREN DERDİYOK’UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İsviçre Milli Takımı’nı tercih eden Eren Derdiyok, milli forma ile 60 karşılaşmada görev yaparak 11 gol kaydetti. Kariyerinde 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2010 Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda İsviçre kadrosunda yer aldı.

Eren Derdiyok, futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekip içerisinde de görev almaya başladı. Güncel oyuncu profillerinde Basel U19 takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptığı bilgisi yer alıyor.