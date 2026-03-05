Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar nerede yaşıyor, Dubai'de mi yaşıyorlar? Dubai'den ne zaman dönecekler, ne açıklama yaptılar?

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Dubai'de mi yaşıyor?, " Türkiye'ye ne zaman dönecekler?" ve Olay hakkında ne söylediler? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Çiftin yaşam tercihleri ve son açıklamalarına dair detaylar ise kamuoyunda yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NESLİŞAH ALKOÇLAR İLE ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİFTİ NEREDE YAŞIYOR?

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti hayatlarını büyük ölçüde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde sürdürüyor. İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşayan Türk isimler gündeme gelirken, Alkoçlar da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patlamaların evlerine uzak bir noktada gerçekleştiğini ve ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade etti.

Alkoçlar, zaman zaman patlama seslerini duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu belirterek "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz" sözleriyle durumlarını anlattı.

Bu açıklamanın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Alkoçlar'ın paylaşımını alıntılayarak "Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz? Sebep?" şeklinde bir soru yöneltti. Salkım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili farklı yorumlar yaptı.

NESLİŞAH ALKOÇLAR NE AÇIKLAMA YAPTI?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Düzyatan, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Daha sonra televizyon dizileri ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Özellikle TRT'de yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle uluslararası bir üne kavuştu. Bu rol sayesinde Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Asya'da da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca birçok dizi, film ve televizyon programında yer alan Düzyatan, aynı zamanda bazı yarışma ve programların sunuculuğunu da yaptı.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen oyuncunun iki çocuğu bulunmaktadır.

NESLİŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Neslişah Alkoçlar, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren köklü bir aileden gelen Alkoçlar, iş insanı Ender Alkoçlar'ın kızıdır. Aynı zamanda Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu olarak da tanınmaktadır.

Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Neslişah Alkoçlar, turizm ve işletme alanında eğitim aldı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evlendi.

Çiftin Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunmaktadır. Son yıllarda ailesiyle birlikte Dubai'de yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir.