Enes Batur kimdir, eski sevgilisi kim? Enes Batur'un kardeşi kim, kaç kardeşi var?

Türkiye'de dijital içerik üretimi denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Enes Batur, uzun yıllar YouTube platformunda aktif olarak içerik paylaştı. Eğlence ve oyun odaklı videolarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Batur, sosyal medya dünyasında tanınan isimler arasında yer aldı.

ENES BATUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enes Batur'un tam adı Enes Batur Sungurtekin'dir. 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Enes Batur, Mart 2026 itibarıyla 27 yaşındadır. Annesi Arzu Sungurtekin Malatyalı, babası Fatih Sungurtekin ise Adanalıdır. Ailesinin memuriyet görevleri nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümünü Erzurum'da geçiren Enes Batur, daha sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınarak yaşamını burada sürdürdü. Kendisini çoğu zaman Adanalı olarak tanımlayan Enes Batur, uzun yıllar Antalya'da yaşadı.

YouTube kariyerine oyun videoları, vloglar, meydan okumalar ve eğlence içerikleri paylaşarak başlayan Enes Batur, kısa süre içinde Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ürettiği videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken kanalı da Türkiye'de en fazla aboneye sahip kanallar arasında yer aldı. En parlak döneminde 16 milyondan fazla aboneye ulaşan YouTube kanalı, 2025 yılında Enes Batur'un kendi isteğiyle kapatıldı ve kanalındaki birçok video platformdan kaldırıldı.

ENES BATUR ESKİ SEVGİLİSİ KİM?

Enes Batur'un geçmişte birlikte olduğu isimlerden biri Başak Karahan'dır. İkili 2015 ile 2018 yılları arasında sevgiliydi. Bu dönemde sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen çift, özellikle YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında bilinen isimler arasında yer aldı.

Başak Karahan da sosyal medya fenomeni ve YouTuber olarak tanınan bir isimdir. Sosyal medya içerikleriyle tanınan Başak Karahan'ın Enes Batur ile olan ilişkisi, birlikte oldukları dönemde takipçiler tarafından sık sık konuşulan konular arasında yer aldı.

ENES BATUR'UN KARDEŞİ KİM?

Enes Batur'un iki kardeşi bulunuyor. Kız kardeşi Elis Bera Sungurtekin, Enes Batur'un eski YouTube videolarında zaman zaman yer aldı. Küçük yaşta videolarda görülen Elis Bera, enerjik tavırları ve abisine olan benzerliğiyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Ailenin diğer çocuğu ise erkek kardeşi Toygu Berat Sungurtekin'dir. Toygu Berat Sungurtekin bazı aile videolarında görülse de Enes Batur'un içeriklerinde daha az yer aldı. Videolarda daha sakin bir profil sergileyen Toygu Berat, izleyiciler tarafından kardeşlerinden farklı bir karakter olarak tanındı.