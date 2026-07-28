Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? 4A, 4B, 4C SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2026?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşma sürecinin tamamlanabilmesi için gözler şimdi Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Bu süreç devam ederken milyonlarca emekli de "Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı?" ve "SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2026?" sorularına yanıt arıyor. İşte SGK'nın paylaştığı resmi bilgiler doğrultusunda 4A, 4B ve 4C emeklilerine ilişkin ödeme takvimi ve zam farkı sürecine dair son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Mevcut süreçte düzenlemenin önümüzdeki hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırıldığını duyurdu.

SGK'nın açıklamasına göre;

2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine ödeme yapıldı.

Toplam 14,5 milyar TL tutarında zam farkı hesaplara aktarıldı.

4A ve 4B kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını kendi ödeme takvimlerine göre almaya devam ediyor.

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2026

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemeleri 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırıldı.

En düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenleme ise henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra bu kapsamdaki fark ödemelerine ilişkin takvim, resmi açıklamalar doğrultusunda netleşecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayı zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günlerinde aldı.

Ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alan emeklilerin ödemeleri belirlenen takvime göre hesaplara yatırılıyor. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe denk gelmesi halinde ise pazartesi günü ödeniyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında maaş alan birinci grup

Doğum tarihi 00-40 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 47-49 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 50-53 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5'i

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında maaş alan ikinci grup

Doğum tarihi 00-22 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 23-28 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 29-48 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 49-54 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5'i

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaş alan üçüncü grup

Doğum tarihi 00-33 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 34-37 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 38-40 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 41-43 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 44-99 arasında olanlar: Ayın 5'i

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, SGK tarafından yapılacak yeni resmi duyurular doğrultusunda fark ödemelerine ilişkin süreç netlik kazanacak. Bu kapsamda emeklilerin SGK ve Resmi Gazete'den yapılacak açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.