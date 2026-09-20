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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçimleri, Türk kökenli aday Elif Eralp açısından tarihi bir tablo ortaya koydu. İlk sonuçlara göre Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkmasıyla Eralp, Berlin Eyaleti Hükümet Başkanlığı için zafere çok yaklaştı. Peki, Elif Eralp kimdir? Elif Eralp aslen nereli, ailesi nereli? Detaylar haberimizde.

ELİF ERALP KİMDİR?

1981 yılında Almanya’nın Münih kentinde doğan Elif Eralp, Türk asıllı Alman hukukçu ve siyasetçidir. Gençlik yıllarından itibaren toplumsal ve siyasal hareketlerin içinde yer alan Eralp, hukuk eğitiminin ardından hak hakları, mülteci hukuku ve ayrımcılık karşıtı mücadele alanlarında uzmanlaşmıştır.

Eğitimi ve Hukuk Kariyeri

Lisans Eğitimi: Lise mezuniyetinin ardından 2001-2007 yılları arasında Hamburg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı ve Birinci Devlet Hukuk Sınavı’nı başarıyla geçti.

Staj ve Çalışmalar: Yasal stajyerlik döneminde Hamburg Bölge Mahkemesi, Berlin’deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ottawa’daki Almanya Büyükelçiliği ve göç-iltica hukuku alanında uzman bir hukuk bürosunda görev yaptı.

Mesleki Derece: 2009 yılında Hamburg’da İkinci Devlet Hukuk Sınavı’nı vererek hukuk eğitimini tamamladı.

Siyasi Yaşamı ve Sivil Toplum Faaliyetleri

Toplumsal Aktivizm: Gençlik döneminde Wendland bölgesindeki Castor nükleer sevkiyat ablukalarına destek verdi; ırkçılık karşıtı, soylulaştırma (gentrifikasyon) karşıtı ve konut hakkı odaklı hareketlerde bulundu. Göçmen derneği Allmende e.V. bünyesinde çalışmalara katıldı.

Parti İçi Görevler: 2010 yılında Berlin’e taşınarak Die Linke meclis grubunun "Sivil Haklar ve Demokrasi" çalışma grubunda hukuk politikaları danışmanı oldu. 2017’de partiye resmi olarak üye oldu.

Eyalet Yönetimi: 2018’de ilk kez eyalet yürütme kuruluna seçilen Eralp, Mayıs 2025’teki parti kongresinde eyalet başkan yardımcılığına getirildi.

Çeşitlilik ve Ayrımcılık Karşıtlığı: 2019’da parti içi ayrımcılığa uğrayan isimlerle birlikte Links*Kanax ittifakını kurarak parti bünyesinde ayrımcılık karşıtı bir ofis ve çeşitlilik komitesi kurulmasında rol oynadı.

Eyalet Meclisi Üyeliği: 2021 ve 2023 seçimlerinin ardından Berlin Temsilciler Meclisi üyesi olarak görevine devam etti. 2024’ten bu yana partinin grup başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

2026 Berlin eyalet seçimlerinde Die Linke'nin baş adayı olan Eralp, meclisteki koalisyon süreçlerinin tamamlanması halinde Almanya’nın ilk göçmen kökenli kadın eyalet başkanı unvanını alacaktır.

ELİF ERALP KAÇ YAŞINDA?

1981 yılında dünyaya gelen Elif Eralp, 45 yaşındadır.

ELİF ERALP ASLEN NERELİ, AİLESİ NERELİ?

Elif Eralp, Almanya doğumlu olmakla birlikte aslen Türkiye kökenlidir. Eralp’in ailesinin geçmişi ve Almanya’ya geliş süreci şu şekildedir:

Anne ve Babasının Geçmişi: Eralp’in anne ve babası Türkiye’de aktif olarak sendikal faaliyetler yürüten isimlerdi.

Göç Süreci: 1980 askeri darbesinin ardından yaşanan siyasi baskılar nedeniyle aile, Eylül 1980’de Almanya’ya göç etmek zorunda kaldı.

Yaşadıkları Şehirler: Göçten kısa bir süre sonra Elif Eralp Münih’te doğdu ve bu kentte büyüdü. Aile daha sonra babasının doktor olarak görev yaptığı Dortmund’a taşındı. Eralp sekiz yaşındayken aile Hamburg’un Altona semtine yerleşti ve Eralp ilk ile ortaöğrenimini burada tamamladı.

Özel yaşamında evli olan Elif Eralp, iki çocuk annesidir.