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Erzurumspor'un kendi sahasında şakası yok

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Erzurumspor'un kendi sahasında şakası yok
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Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 yendi. Puanını 7'ye yükselten mavi-beyazlılar, iki galibiyetini de kendi evinde aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ CARDOSO'DAN

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

ERZURUMSPOR İÇİN İLKLERİN MAÇI

Bu sezon iç sahadaki ikinci galibiyetini alan Erzurumspor, puanını 7'ye yükseltti. Mavi-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk defa üst üste iki iç saha maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

SAMSUNSPOR KÜME DÜŞME HATTINDA

Ligde üst üste 4. kez kaybden Samsunspor, 4 puanda kaldı ve küme düşme hattına geriledi. Milli ara sonrası Erzurumspor, milli Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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