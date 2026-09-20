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Kılıçdaroğlu'ndan geçmişine dair dikkat çeken sözler: Hatalarım var

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Kılıçdaroğlu'ndan geçmişine dair dikkat çeken sözler: Hatalarım var Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu'ndan geçmişine dair dikkat çeken sözler: Hatalarım var
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmişte aldığı ve bugün pişman olduğu siyasi kararlar soruldu. Kılıçdaroğlu, soruya doğrudan bir karar üzerinden yanıt vermek yerine siyasette hata yapmanın insana özgü olduğunu belirterek, "Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca partisindeki itiraz kültürüne ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptı.

  • Kılıçdaroğlu, geçmiş siyasi kararlarına ilişkin hata ve eksiklerinin bulunduğunu kabul etti.
  • Kılıçdaroğlu, her kararın doğru olduğunu savunmanın siyasetçiyi yanılgıya sürükleyebileceğini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı hatalardan dolayı özür dilediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, geçmiş siyasi kararlarına ilişkin değerlendirmesinde hata ve eksiklerinin bulunduğunu kabul etti. CHP lideri, her kararın doğru olduğunu savunmanın siyasetçiyi yanılgıya sürükleyebileceğini söyledi.

"AYRINTILARA GİRMEYELİM" DEDİ

Geçmişte pişman olduğu siyasi kararlar sorulan Kılıçdaroğlu, belirli bir kararın ismini vermek yerine genel bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim" diyerek başladığı yanıtında, bir siyasetçinin attığı her adımın doğru olduğunu düşünmemesi gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı, "Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz" dedi.

"EKSİĞİMİZ DE VAR, YANLIŞIMIZ DA"

Kılıçdaroğlu, kendi siyasi geçmişiyle ilgili de açık bir değerlendirme yaptı. Daha önce de hatalarına ilişkin özür dilediğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim. Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim. 

Dolayısıyla bir siyasetçi her yaptığı ya da her düşündüğü doğrudur demek bizi yanılgıya sürükler. Söylersiniz, bu partinin bir özelliği var, güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan itiraz kültürüdür. Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder; endişe etmeyin, itiraz ederler. Dinlersiniz bunları ama, dinlersiniz. Yani "Vay, sen nasıl genel başkana itiraz edersin?" diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir, buraya kadar itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, "Bu yanlıştır" derler. Sonra bir araya geliriz, sonuçta bir kararı veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu, var tabii hatalarım. Hiç hata yapmadım... 

Orhan Gencebay'ındı galiba değil mi, "Hatasız kul olmaz"? Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Var tabii bunlar, olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara "Hata yaptın" diyemeyiz ama hata, dediğim gibi insana özgü bir kavramdır ve hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

siyasette hata yanlis aldatmak aldanmak olmaz, olurda olursa ISTIFA onurlu bir eylemdir...MILYONLAR GUVENMIS HATA Yapilirsa istifa edersin,

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