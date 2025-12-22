Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla kamuoyunun gündemine gelen Ela Rümeysa Cebeci, medya kariyeri boyunca edindiği görünürlüğün ardından bu kez adli bir süreçle haber oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ela Rümeysa Cebeci evli mi, eşi kim? Ela Rümeysa Cebeci hangi dizilerde oynadı? Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? Tüm detaylar haberimizde!

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, medya ve iletişim alanında uzun yıllardır aktif olarak görev alan, spikerlik, muhabirlik ve akademik çalışmalarla tanınan bir medya profesyonelidir. Kariyerine radyo yayıncılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliği ve oyunculuk alanlarında da kendini göstermiştir.

2010'lu yılların başında İstanbul FM radyolarında hazırlayıp sunduğu programlarla adını duyuran Ela Rümeysa Cebeci, bu süreçte edindiği yayıncılık deneyimini televizyon ekranlarına taşımıştır. TRT 1'de muhabir olarak görev alması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş; ardından Habertürk ve Show TV gibi ulusal kanallarda çalışmalarını sürdürmüştür.

Medya kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi alan Cebeci, bu alandaki yetkinliğini hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde sergilemiştir. Aynı zamanda iletişim alanında öğretim görevlisi olarak dersler vermesi, onun akademik yönünü de öne çıkarmaktadır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgi doğrultusunda Cebeci, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NERELİ?

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirmiş, eğitimini ve mesleki kariyerini de bu şehirde şekillendirmiştir. İstanbul'un medya merkezli yapısı, Cebeci'nin kariyer gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EVLİ Mİ?

Ela Rümeysa Cebeci'nin evli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarında veya resmi açıklamalarında evlilik durumuna ilişkin herhangi bir paylaşım yapmamıştır. Bu nedenle Cebeci'nin bekâr olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Spikerlik ve muhabirlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk geçmişiyle de bilinen Ela Rümeysa Cebeci, ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yaşamıştır. Oyunculuk eğitimi almış olması, projelerde aldığı rollere profesyonel bir yaklaşım sergilemesini sağlamıştır.

Ela Rümeysa Cebeci'nin yer aldığı yapımlar şunlardır:

2011 – Kanıt

2011 – Nuri

2012 – Fetih 1453 (Sinema Filmi)

Şevkat Yerimdar

Bu projeler, Cebeci'nin hem dramatik hem de yardımcı rollerde kamera önünde deneyim kazanmasına olanak tanımıştır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN TUTUKLANDI?

Ela Rümeysa Cebeci'nin adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunun gündemine gelmiştir. Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, Cebeci'ye ait saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği açıklanmıştır.

Bu tespitlerin ardından Ela Rümeysa Cebeci, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na çağrılmıştır. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cebeci hakkında, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiştir.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtilen Cebeci, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yargı sürecinin halen devam ettiği ve dosyanın adli makamlarca incelendiği bilgisi paylaşılmıştır.