DÜNYA KUPASI YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR: 2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ne oldu? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği yarı final aşamasına kalan takımlar netleşti. Turnuvanın son bölümüne girilirken çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdürecek dört ekip belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ne oldu? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Detaylar...

DÜNYA KUPASI YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvada yoluna devam eden dört ülke şu şekilde sıralandı:

Fransa

İspanya

İngiltere

Arjantin

Son oynanan çeyrek final mücadelelerinde Arjantin ve İngiltere, rakiplerini geçerek yarı finale yükselen son ekipler oldu.

12 Temmuz’u 13 Temmuz’a bağlayan gece oynanan karşılaşmada Arjantin, İsviçre karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Uzatmalara giden mücadelede aldığı sonuçla Arjantin, turnuvanın son dört takımı arasına adını yazdırdı.

Gecenin diğer önemli çeyrek final karşılaşmasında ise İngiltere ile Norveç karşı karşıya geldi. İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı final hakkı elde etti. İngiliz ekibinin turu getiren gollerinde Jude Bellingham önemli rol oynadı.

Daha önce tamamlanan çeyrek final mücadelelerinde ise Fransa, Fas’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanya ise Belçika karşısında Mikel Merino’nun golüyle 2-1 galip gelerek son dört takım arasına kaldı.

Bu sonuçların ardından 2026 Dünya Kupası yarı final tablosu Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin’den oluştu.

2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NE OLDU?

2026 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri, çeyrek final maçlarının sona ermesiyle birlikte kesinlik kazandı. Turnuvanın son dört takımı arasındaki mücadeleler şu şekilde oynanacak:

Fransa - İspanya

İngiltere - Arjantin

İlk yarı final karşılaşmasında turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. İki Avrupa temsilcisinin mücadelesi, final bileti için kritik önem taşıyor.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ve Arjantin karşılaşacak. Dünya futbolunun önemli milli takımları arasında yer alan iki ekip, finale çıkabilmek için sahaya çıkacak.

Yarı final karşılaşmalarının ardından galip gelen iki takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde şampiyonluk kupası için mücadele edecek.

2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası yarı final maçları, turnuvanın final yolundaki en kritik karşılaşmaları olarak 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Açıklanan maç takvimine göre ilk yarı final karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Bu mücadelede Fransa ile İspanya finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Turnuvadaki ikinci yarı final maçı ise 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. İngiltere ile Arjantin, büyük finale adını yazdırmak için mücadele edecek.

Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından kazanan iki takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşılaşarak turnuvanın şampiyonunu belirleme fırsatı elde edecek.