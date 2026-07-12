Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek
Mason Greenwood ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması halinde Ademola Lookman için yeniden harekete geçecek. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon Euro değerinde teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
- Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına karşı Ademola Lookman'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı.
- Al Ahli, Kerem Aktürkoğlu için yaklaşık 35 milyon Euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
- Fenerbahçe, Mason Greenwood'un transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ASTRONOMİK TEKLİF
Sarı-lacivertli ekibin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na astronomik bir teklif yapılması beklenirken, yönetim olası bir ayrılığa karşı B planını şimdiden hazırladı. Fenerbahçe, Kerem'in boşluğunu daha önce de kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldızla doldurmayı planlıyor.
KEREM'E 35 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al Ahli, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için yaklaşık 35 milyon Euro değerinde devasa bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu cazip teklif karşısında son sözü Fenerbahçe yönetimi ve milli futbolcunun kendisi söyleyecek.
ROTA YENİDEN ADEMOLA LOOKMAN
Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, alternatif isimler için vakit kaybetmeden kollarını sıvarken listenin ilk sırasına yeniden Ademola Lookman'ı aldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Nijeryalı kanat oyuncusu, daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.