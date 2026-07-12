Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek

Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ASTRONOMİK TEKLİF

Sarı-lacivertli ekibin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na astronomik bir teklif yapılması beklenirken, yönetim olası bir ayrılığa karşı B planını şimdiden hazırladı. Fenerbahçe, Kerem'in boşluğunu daha önce de kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldızla doldurmayı planlıyor.

KEREM'E 35 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al Ahli, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için yaklaşık 35 milyon Euro değerinde devasa bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu cazip teklif karşısında son sözü Fenerbahçe yönetimi ve milli futbolcunun kendisi söyleyecek.

ROTA YENİDEN ADEMOLA LOOKMAN

Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, alternatif isimler için vakit kaybetmeden kollarını sıvarken listenin ilk sırasına yeniden Ademola Lookman'ı aldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Nijeryalı kanat oyuncusu, daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.