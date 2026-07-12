ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Ani rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye’ye yönelik son açıklamaları dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti’nin dış politika ve savunma alanındaki en etkili isimlerinden biri olan Graham, uzun yıllar Türkiye’nin Suriye politikası ve Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Ankara’ya karşı sert bir tutum sergilemişti.

Ancak ölümünden günler önce Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında konuşan Graham’ın, Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusunda daha olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULANMASINI SAVUNMUŞTU

Graham, özellikle Türkiye’nin 2019 yılında Suriye’nin kuzeyinde başlattığı askerî harekâtın ardından Ankara’ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen isimlerin başında gelmişti.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye’ye yönelik kapsamlı yaptırım tasarısı hazırlayan Graham, dönemin açıklamalarında Ankara’ya “ağır bedel ödetilmesi” gerektiğini savunmuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına da karşı çıkan Graham, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasını destekleyen Kongre üyeleri arasında yer almıştı.

SON SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Graham, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ise Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının yeniden teslim edilmesine tamamen karşı olmadığını açıkladı.

Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri nedeniyle Kongre’de bazı itirazların yaşanabileceğini belirten Graham, buna rağmen hukuki ve siyasi engelleri aşacak bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Graham’ın Türkiye’ye yönelik sözleri şöyleydi:

“Türkiye muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO’nun sarsılmaz bir sütunu. Türkiye’ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum.”

TRUMP DA F-35’LER İÇİN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Graham’ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini duyurmasının ardından geldi.

Trump’ın açıklamaları, Türkiye’nin 2019 yılında çıkarıldığı F-35 programına yeniden dönme ihtimalini güçlendirirken, ABD Kongresi’ndeki yasal engellerin nasıl aşılacağı tartışma konusu olmuştu.

İSRAİL F-35 SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Türkiye’ye F-35 verilmesine karşı çıkarak, bu adımın Orta Doğu’daki askerî güç dengesini değiştirebileceğini savunmuştu.

Netanyahu’nun itirazlarına rağmen İsrail’in en güçlü destekçilerinden biri olarak bilinen Graham’ın Türkiye’ye F-35 satışına açık kapı bırakması dikkat çekmişti.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON DİPLOMATİK MESAJLARINDAN BİRİ OLDU

Graham’ın Türkiye hakkındaki bu açıklaması, ölümünden önce dış politikaya ilişkin verdiği son önemli mesajlardan biri oldu. 2003 yılından bu yana Güney Carolina’yı Senatoda temsil eden Graham, Donald Trump’ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri, İsrail ve Ukrayna’nın güçlü destekçisi ve İran’a karşı sert politikaların önde gelen savunucularından biri olarak biliniyordu. Graham, ölümünden kısa süre önce Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmüştü.

Kaynak: Haberler.com