Dünya Kupası turnuva ağacı görseli, finale kadar kim kimle eşleşecek?

Dünya Kupası’nda büyük randevuya sayılı günler kala, turnuva ağacı görseli sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi. Favori takımların final yolunda birbirleriyle ne zaman karşılaşacağı, hangi devlerin erken havlu atabileceği merak konusu. Peki, finale kadar hangi takımlar eşleşecek? "Yolun sonu neresi?" diyen futbol tutkunları için hazırladığımız güncel Dünya Kupası eşleşme tablosuyla, şampiyonluk yolundaki tüm ihtimalleri tek bir görselde topladık!

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: GRUPLARDAN FİNALE TÜM PROGRAM

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım hızlandı. 48 ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği bu dev organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. İşte futbolseverlerin merakla beklediği grup aşaması, eleme turları ve final yolundaki tüm eşleşmelerin detaylı dökümü.

GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvanın grup aşamasında toplam 72 heyecan dolu karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İşte gün gün maç takvimi:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

ELEME TURLARI VE FİNAL YOLU

Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar için eleme turları 28 Haziran'da start alıyor.

SON 32 TURU:

28 Haziran Pazar: Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi: Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, TSİ 20.00 / Maç 74: E Grubu lideri - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 23.30

30 Haziran Salı: Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, TSİ 04.00 / Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba: Maç 77 (TSİ 00.00), Maç 79 (TSİ 04.00), Maç 80 (TSİ 19.00), Maç 82 (TSİ 23.00)

2 Temmuz Perşembe: Maç 81 (TSİ 03.00), Maç 84 (TSİ 22.00)

3 Temmuz Cuma: Maç 83 (TSİ 02.00), Maç 85 (TSİ 06.00), Maç 88 (TSİ 21.00)

4 Temmuz Cumartesi: Maç 86 (TSİ 01.00), Maç 87 (TSİ 04.30)

SON 16 TURU:

4 Temmuz Cumartesi: Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar: Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, TSİ 00.00 / Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi: Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, TSİ 03.00 / Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı: Maç 94 (TSİ 03.00), Maç 95 (TSİ 19.00), Maç 96 (TSİ 23.00)

ÇEYREK FİNAL:

9 Temmuz Perşembe: Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, TSİ 23.00

10 Temmuz Cuma: Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar: Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, TSİ 00.00 / Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, TSİ 04.00

YARI FİNAL:

14 Temmuz Salı: Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba: Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, TSİ 22.00

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI VE FİNAL:

19 Temmuz Pazar: Üçüncülük Maçı (Maç 103), Miami Stadı, TSİ 00.00

19 Temmuz Pazar: BÜYÜK FİNAL (Maç 104), New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

ABD'DEKİ TURNUVA STADYUMLARI VE KAPASİTELERİ

Karşılaşmaların büyük bir bölümüne ev sahipliği yapacak olan ABD'deki stadyumların seyirci kapasiteleri şu şekildedir:

Dallas Stadı (Texas): 94.000

New York New Jersey Stadı (New Jersey): 82.500

Atlanta Stadı (Georgia): 75.000

Kansas City Stadı (Missouri): 73.000

Houston Stadı (Texas): 72.000

San Francisco Bay Area Stadı (California): 71.000

Los Angeles Stadı (California): 70.000

Philadelphia Stadı (Pennsylvania): 69.000

Seattle Stadı (Washington): 69.000

Boston Stadı (Massachusetts): 65.000

Miami Stadı (Florida): 65.000

Not: Tüm saat bilgileri Türkiye Saati (TSİ) üzerinden verilmiştir.

İşte turnuva ağacı: