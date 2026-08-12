Türk futbolunun orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz, futbol kariyerine Eskişehirspor altyapısında başladıktan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giydi. Türkiye 21 yaş altı millî takımında da görev alan Toköz, A millî takım seviyesinde de forma giydi. Peki, Dorukhan Toköz kimdir, hangi takımda? Dorukhan Toköz kaç yaşında, nereli? Futbol kariyerinde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncunun kariyerine ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de doğan Türk millî orta saha futbolcusudur. Futbola Eskişehirspor'da başlayan Toköz, Ocak 2015'te profesyonel sözleşmeye imza attı.

2014-15 sezonunda Eskişehirspor kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk resmî maçına 3 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında çıktı. Karşılaşmada takımının golünü kaydeden Toköz, Eskişehirspor'un mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Süper Lig'deki ilk karşılaşmasına ise 20 Aralık 2015 tarihinde Başakşehir karşısında çıktı. Eskişehirspor'un 2-1 mağlup olduğu karşılaşma, Toköz'ün Süper Lig kariyerindeki ilk maç oldu.

Eskişehirspor'un 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşmesinin ardından daha fazla forma şansı bulan Toköz, o sezon 24 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bir sonraki sezon ise 32 maçta görev alarak 9 asist yaptı ve takımının önemli oyuncularından biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

9 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, yeni takımındaki ilk karşılaşmasına 26 Temmuz 2018 tarihinde B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında çıktı. Bu mücadele aynı zamanda futbolcunun ilk Avrupa karşılaşması oldu.

Sezonun başlangıcında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek olarak tercih edilen Toköz, Beşiktaş'ın sonuçlarının kötü gitmesinin ardından 11 Kasım 2018'de Sivasspor karşılaşmasında oyuna dahil olarak ligde Beşiktaş formasıyla ilk kez görev yaptı.

24 Kasım 2018'de Ankaragücü karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı mücadelede asist yaparak performansını ortaya koydu. Beşiktaş formasıyla ilk resmî golünü ise Akhisar Belediyespor karşılaşmasında kaydetti.

6 Ekim 2019 tarihinde Alanyaspor maçında diz kapağından sakatlanan Toköz, yaklaşık 4 ay forma giyemedi. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta kalan futbolcu, Sergen Yalçın döneminde farklı pozisyonlarda görev aldı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Toköz, aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazandı. 2020-21 sezonunda toplam 36 karşılaşmada forma giyen futbolcu, 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor karşısında 25 dakika görev yapan Toköz, Beşiktaş ile kupa şampiyonluğu yaşadı.

TRABZONSPOR DÖNEMİ

Dorukhan Toköz, 29 Temmuz 2021 tarihinde Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen futbolcu, Trabzonspor'daki ilk maçına 18 Eylül'de Kasımpaşa karşılaşmasının son bölümünde çıktı.

17 Ekim'de Fenerbahçe karşısında sahalara dönen Toköz, Trabzonspor'un 3-1 kazandığı mücadelede forma giydi. 5 Şubat 2022'de Kasımpaşa karşılaşmasında sezonun ilk asistini yapan futbolcu, 20 Şubat'ta Alanyaspor karşısında ise bir gol ve bir asistlik performans ortaya koydu.

30 Nisan'da Antalyaspor karşısında da gol atan Toköz, 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 29 karşılaşmada görev yaptı ve sezonu 2 gol, 2 asistle tamamladı. Orta saha ve sağ bek pozisyonlarında kullanılan futbolcu, Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Bu şampiyonlukla birlikte üst üste iki farklı takımla Süper Lig şampiyonluğu gören üçüncü futbolcu oldu.

2022-23 sezonuna Süper Kupa karşılaşmasıyla başlayan Toköz, Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika sahada kaldı. 5 Eylül 2022'de İstanbulspor karşılaşmasıyla sezonun ilk lig maçına çıktı.

Trabzonspor, 17 Temmuz 2023 tarihinde Dorukhan Toköz ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Dorukhan Toköz, Türkiye 21 yaş altı millî takımında da forma giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Şenol Güneş tarafından A millî takım aday kadrosuna davet edildi.

Arnavutluk ile oynanan karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren Toköz, böylece ilk kez A millî takım formasını giydi.

DORUKHAN TOKÖZ HANGİ TAKIMDA?

Karagümrük FK'dan yapılan açıklamada, Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

DORUKHAN TOKÖZ KAÇ YAŞINDA?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 doğumludur. 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 30 yaşındadır.

DORUKHAN TOKÖZ NERELİ?

Dorukhan Toköz, Eskişehir doğumludur. 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen futbolcu, futbola da Eskişehirspor'da başladı.