Digiturk kanal listesi 2026 (TÜM KANALLAR) Digiturk hangi kanal hangi sırada?

Digiturk kullanıcılarının en çok araştırdığı konuların başında güncel kanal sıralaması, frekans ayarları ve kanal güncelleme işlemleri geliyor. 2026 yılı itibarıyla Digiturk platformunda yayın yapan ulusal kanallar, spor, sinema, belgesel, çocuk, müzik ve radyo kanalları belirli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Peki, Digiturk hangi kanal hangi sırada? 2026 Digitürk kanal listesi haberimizde.

DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ 2026

2026 yılı güncel Digiturk kanal listesinde platformun kendi içerik kanalları ile birlikte ulusal televizyon kanalları, spor yayınları, sinema kanalları, çocuk içerikleri, belgesel kanalları, haber kanalları ve radyo yayınları yer alıyor.

Kanal numaraları Digiturk tarafından belirlenmekte olup platform güncellemeleri sonrasında değişiklik gösterebilmektedir.

Öne çıkan kanal grupları şu şekilde sıralanmaktadır:

DİGİTÜRK FİLM KANALLARI

Beın Movies Premiere HD

Beın Movies Premiere 2 HD

Beın Movies Turk HD

Beın Movies Stars HD

DİGİTÜRK DİZİ KANALLA

Beın SERIES 1 HD

Beın SERIES 2 HD

DİGİTÜRK ULUSAL KANALLAR

Show TV HD

TRT 1 HD

Kanal D HD

ATV HD

NOW TV

Star TV HD

TV8 HD

CNBC-e

TRT 2 HD

TLC

Teve2 HD

TV8,5

DİGİTÜRK HABER KANALLARI

A Haber HD

TRT Haber HD

CNN Türk HD

NTV HD

Habertürk HD

Haber Global HD

TV100

Sözcü TV

TELE1 TV

Bloomberg HT HD

A Para

TGRT Haber

Ekotürk TV

BBC World News HD

CNN International

France 24 HD

Euronews

DİGİTÜRK SPOR KANALLARI

Beın Sports 1 HD Spor Kanalları

Beın Sports 1 HD

Beın Sports 2 HD

Beın Sports 3 HD

Beın Sports 4 HD

Beın Sports 5 HD

Beın Sports MAX 1 HD

Beın Sports MAX 2 HD

Beın Sports Haber HD

TRT Spor HD

TRT Spor Yıldız

A Spor HD

Eurosport 1 HD

Eurosport 2 HD

FB TV HD

HT Spor

DİGİTÜRK ÇOCUK KANALLARI

TRT Çocuk

CBeebies HD

Baby TV

Da Vinci

Disney Junior

STOON TV

Cartoon Network

Minika GO

Nick Jr.

Nickelodeon HD

Minika Çocuk

DİGİTÜRK BELGESEL KANALLARI

National Geographic HD

BBC Earth HD

Nat Geo Wild HD

Discovery Channel HD

TRT Belgesel HD

DMAX HD

Tarih TV

Yaban TV

Platformda ayrıca yüzlerce radyo kanalı ile Türksat üzerinden yayın yapan ek televizyon kanalları da yer almaktadır.

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DİGİTÜRK HANGİ KANAL HANGİ SIRADA?

2026 resmi kanal sıralamasında öne çıkan kanal numaraları şu şekildedir:

Kanal 1–100

1: beIN HD

2: beIN Movies Premiere HD

3: beIN Movies Premiere 2 HD

4: beIN Movies Turk HD

5: beIN Movies Stars HD

6: beIN SERIES 1 HD

7: beIN SERIES 2 HD

18: beIN İz TV HD

19: beIN Home & Entertainment HD

21: beIN Gurme HD

22: Show TV HD

23: TRT 1 HD

24: Kanal D HD

25: ATV HD

26: NOW TV

27: Star TV HD

28: TV8 HD

29: 360 HD

30: CNBC-e

31: Bloomberg HT HD

32: A Haber HD

33: TRT Haber HD

34: Kanal 7 HD

35: A2 TV HD

36: Beyaz TV HD

37: tv100

38: Ülke TV HD

39: TVNET HD

40: Kanal 24 HD

41: NTV HD

42: CNN Türk HD

43: A Para

44: Habertürk HD

45: TGRT Haber

46: Ekotürk TV

47: Haber Global HD

48: TELE1 TV

49: Ekol TV HD

50: Flash Haber HD

51: Lider Haber TV

52: ULUSAL TV

53: Halk TV HD

54: Teve2 HD

55: TV8,5

56: TRT 3 - TRT Spor

57: TRT Avaz

58: TRT Kurdi

59: Türk Haber TV

60: Sözcü TV

61: TRT Türk

62: KRT

63: Bengütürk

64: Ekol Sports

65: TV4

66: TRT 2 HD

67: VAV TV

68: Diyanet TV

69: Akit TV HD

70: GZT

71: Bi Kanal

72: MK TV

73: TYT Türk

75: HT Spor

76: FB TV HD

77: beIN Sports 1 HD

78: beIN Sports 2 HD

79: beIN Sports 3 HD

80: beIN Sports 4 HD

81: beIN Sports 5 HD

82: beIN Sports MAX 1 HD

83: beIN Sports MAX 2 HD

85: beIN Sports Haber HD

86: TRT Spor HD

87: TRT Spor Yıldız

88: A Spor HD

89: TJK TV

90: Sports TV

91: Eurosport 1 HD

92: Eurosport 2 HD

99: TLC

Kanal 101–200

101: MCM Top HD

102: Mezzo HD

104: TRT Müzik

105: TMB TV

110: Fashion TV HD

111: beIN Home & Entertainment HD

114: BBC First

130: RAI UNO

131: TV5 Monde Europe

133: TRT Arabi

134: CGTN HD

138: Euro News

139: Bloomberg HD

140: A News HD

141: BBC World News HD

142: TRT World HD

143: CNN INTERNATIONAL

144: Al Jazeera English HD

145: Al Jazeera

146: France 24 HD

147: Al Quran Al Kareem TV HD

148: Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD

149: NHK World Japan TV

152: TRT EBA TV HD

160: TRT Çocuk / TRT4

161: CBEEBIES HD

162: Baby TV

164: Da Vinci

165: Disney Junior

166: STOON TV

169: Cartoon Network

170: Minika GO

171: Nick Jr.

173: Nickelodeon HD

174: Minika Çocuk

181: National Geographic HD

182: beIN İz TV HD

183: BBC Earth HD

184: Tarih TV

185: Nat Geo Wild HD

186: DMAX HD

189: Yaban TV

190: TRT Belgesel HD

191: Discovery Channel HD

193: TGRT Belgesel

194: CGTN Documentary HD

Kanal 201–470

Film ve Spor

201: beIN BOX OFFICE 1

204: Taraftar HD

205: Taraftar 2 HD

206: Taraftar 3 HD

Avrupa Yayınları

224: Euro D

227: Euro Star

228: TGRT EU

230: Show Turk

231: ATV Avrupa

Radyo Kanalları (401–470)

401: Alem FM

402: Süper FM

403: Joy Türk FM

404: TRT Nağme

405: TRT Türkü

406: TRT FM

407: TRT Radyo 3

408: Kafa Radyo

409: Best FM

410: Powerturk FM

411: Kral Pop Radyo

412: Slow Türk

413: Radyo 7

414: Show Radyo

415: Kral FM

416: Radyo Viva

417: 45'lik

418: Radyo D

419: Number One Türk FM

420: Kalp FM

423: TSR Türkçe

424: Joy FM Türkiye

430: Power FM

431: NR1 FM

432: Masal Radyo

433: Şömine Keyfi

434: Concerts

435: 5+1 Concerts

443: Hottest Hits

444: Love Songs

445: International

446: Oldies But Goldies

447: 90s Hits

448: 80s Hits

449: Happy

450: In Love

451: Party

452: Melancholic

453: Morning Coffee

454: Energetic

455: Dreamy

456: Easy Listening

457: Relaxation

458: Chill Out / Lounge

459: Nu Jazz

460: Jazz

461: Smooth Jazz

462: Blues

463: Reggae

464: Latin

465: Hip Hop / R&B

466: Rock

467: Classic Rock

468: Classical Music

469: America's Classics

470: Greek Songs

Not: Resmî Digiturk kanal planında 202–203, 207–223, 225–226, 229, 232–400, 421–422 ve 425–429 numaraları için aktif kanal bulunmamaktadır. Liste yalnızca yayında olan kanal numaralarını içermektedir.

Radyo Kanalları

500: Radyo 1

501: A Haber Radyo

502: NTV Radyo

503: CNN TÜRK Radyo

504: HABERTÜRK Radyo

505: TRT Radyo Haber

506: TGRT FM

507: TRT Radyo Kurdi

508: Polis Radyosu

509: TRT Memleketim FM

511: Radyo GAP

512: Antalya Radyosu

513: Çukurova Radyosu

514: Erzurum Radyosu

515: Trabzon Radyosu

Uluslararası Yayınlar

517: VOT World

518: VOT West

519: VOT East

Yerel ve Bölgesel Televizyon Kanalları

600: Showmax

601: Luys TV

602: Kanal B

603: Köy TV

604: Kanal 58

605: Semerkand TV

606: Kanal 12

607: Kanal V

608: Tempo TV

609: Kanal 15

610: Tivi 6

611: Çiftçi TV

612: Kanal 23

613: Sun RTV

614: Koza TV

615: D Anadolu

616: Kon TV

617: Meltem TV

618: Güneydoğu TV

619: TV 41

620: Gonca TV

621: AS TV

622: Kanal Fırat

623: TV DEN

624: Ordu Altaş TV

625: ER TV

626: Tek Rumeli TV

627: Çay TV

629: Kanal 33

630: Rumeli TV

631: Kanal 3

632: Kadırga TV

633: Bir TV

634: Aksu TV

635: Agro TV

636: TV 52

637: GRT

638: Kanal 26

639: Ekintürk TV

641: Neo Haber

642: TV 42

643: ES TV

645: TV Kayseri

648: K Kardelen TV

649: TV 1

652: Yıldız EN

653: Mercan TV

654: Line TV

657: A.Vuslat TV

658: Gözde TV

660: Zarok TV

661: Edessa TV

662: Kanal Urfa

663: Ege TV

664: HRT TV

665: GRT TV

678: BRTV B Karadeniz

679: BRT 1 HD

680: BRT 2 HD

681: BRT 3 HD

682: Ada TV

683: Kıbrıs Genç TV

684: TV 2020

685: Kanal T

686: Kıbrıs TV

GÜNCEL DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 DİGİTÜRK FREKANS AYARLARI NEDİR?

Digiturk alıcılarında kanal bilgileri platform tarafından otomatik olarak yönetilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların manuel frekans girmesi çoğu durumda gerekmemektedir.

Yayınların eksik olması veya bazı kanalların görüntülenmemesi halinde Digiturk, kullanıcıların öncelikle cihazlarını yeniden başlatmalarını ve kanal güncellemesini gerçekleştirmelerini önermektedir.

Manuel frekans işlemlerine ihtiyaç duyulması halinde yalnızca Digiturk tarafından yayımlanan güncel teknik bilgiler kullanılmalıdır. Resmi olmayan frekans değerlerinin girilmesi kanal listesinin hatalı oluşmasına neden olabilir.

DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ NASIL YAPILIR?

Digiturk kutularında kanal listesi platform tarafından otomatik oluşturulmaktadır.

Yeni kurulum veya kanal listesinin yeniden yüklenmesi gerektiğinde genel işlem sırası şöyledir:

Digiturk alıcısını açın.

Menü bölümüne girin.

Kurulum veya Ayarlar bölümünü açın.

Kanal Güncelleme seçeneğini çalıştırın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra güncel kanal listesi otomatik olarak yüklenir.

İşlem sırasında cihazın elektrik bağlantısının kesilmemesi önerilmektedir.

DİGİTÜRKTE KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?

Digiturk platformunda kanal sıralaması merkezi sistem tarafından belirlenmektedir.

Resmi kanal numaraları kullanıcı tarafından kalıcı olarak değiştirilemez. Kanal sıralamalarında yapılacak değişiklikler yalnızca Digiturk tarafından gerçekleştirilen platform güncellemeleriyle uygulanmaktadır.

Bu nedenle resmi kanal numaralarının korunması, yayınların doğru şekilde alınabilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR

Kanal güncellemesi Digiturk alıcısı üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebilir.

İzlenmesi gereken temel işlem sırası şöyledir:

Kumandadan Menü tuşuna basın.

Ayarlar veya Kurulum menüsünü açın.

Kanal Güncelleme seçeneğini seçin.

Güncelleme işlemini başlatın.

İşlem tamamlandıktan sonra cihazın yeniden başlamasını bekleyin.

Güncelleme tamamlandığında platform tarafından sunulan en güncel kanal listesi otomatik olarak yüklenmektedir.

DİGİTÜRK KANALLAR GİTTİ NE YAPMALIYIM?

Digiturk yayınlarının tamamen veya kısmen kaybolması halinde resmi destek adımları şu şekildedir:

Digiturk alıcısını kapatıp yeniden açın.

Akıllı kartın doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

Kanal güncellemesini yeniden çalıştırın.

Uydu kablosu bağlantısını kontrol edin.

Sinyal seviyesini cihaz menüsünden kontrol edin.

Sorunun devam etmesi halinde Digiturk teknik destek birimi ile iletişime geçin.

Platform tarafından önerilen işlemler tamamlanmasına rağmen sorun devam ediyorsa yalnızca Digiturk teknik servisinin yönlendirmeleri doğrultusunda işlem yapılmalıdır.