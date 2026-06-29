Digiturk kanal listesi 2026 (TÜM KANALLAR) Digiturk hangi kanal hangi sırada?
Digiturk kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında güncel kanal listesi, kanal sıralaması, frekans ayarları ve kanal güncelleme işlemleri yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla platformda yayın yapan ulusal kanallar, beIN Sports ve beIN Movies kanalları, çocuk, belgesel, haber, müzik ve radyo kanalları resmi kanal planı kapsamında izleyicilere sunuluyor. Peki Digiturk'te hangi kanal hangi sırada yer alıyor? Kanal listesi nasıl güncellenir, frekans ayarları nasıl yapılır? Detaylar...
Digiturk kullanıcılarının en çok araştırdığı konuların başında güncel kanal sıralaması, frekans ayarları ve kanal güncelleme işlemleri geliyor. 2026 yılı itibarıyla Digiturk platformunda yayın yapan ulusal kanallar, spor, sinema, belgesel, çocuk, müzik ve radyo kanalları belirli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Peki, Digiturk hangi kanal hangi sırada? 2026 Digitürk kanal listesi haberimizde.
DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ 2026
2026 yılı güncel Digiturk kanal listesinde platformun kendi içerik kanalları ile birlikte ulusal televizyon kanalları, spor yayınları, sinema kanalları, çocuk içerikleri, belgesel kanalları, haber kanalları ve radyo yayınları yer alıyor.
Kanal numaraları Digiturk tarafından belirlenmekte olup platform güncellemeleri sonrasında değişiklik gösterebilmektedir.
Öne çıkan kanal grupları şu şekilde sıralanmaktadır:
DİGİTÜRK FİLM KANALLARI
Beın Movies Premiere HD
Beın Movies Premiere 2 HD
Beın Movies Turk HD
Beın Movies Stars HD
DİGİTÜRK DİZİ KANALLA
Beın SERIES 1 HD
Beın SERIES 2 HD
DİGİTÜRK ULUSAL KANALLAR
Show TV HD
TRT 1 HD
Kanal D HD
ATV HD
NOW TV
Star TV HD
TV8 HD
CNBC-e
TRT 2 HD
TLC
Teve2 HD
TV8,5
DİGİTÜRK HABER KANALLARI
A Haber HD
TRT Haber HD
CNN Türk HD
NTV HD
Habertürk HD
Haber Global HD
TV100
Sözcü TV
TELE1 TV
Bloomberg HT HD
A Para
TGRT Haber
Ekotürk TV
BBC World News HD
CNN International
France 24 HD
Euronews
DİGİTÜRK SPOR KANALLARI
Beın Sports 1 HD Spor Kanalları
Beın Sports 1 HD
Beın Sports 2 HD
Beın Sports 3 HD
Beın Sports 4 HD
Beın Sports 5 HD
Beın Sports MAX 1 HD
Beın Sports MAX 2 HD
Beın Sports Haber HD
TRT Spor HD
TRT Spor Yıldız
A Spor HD
Eurosport 1 HD
Eurosport 2 HD
FB TV HD
HT Spor
DİGİTÜRK ÇOCUK KANALLARI
TRT Çocuk
CBeebies HD
Baby TV
Da Vinci
Disney Junior
STOON TV
Cartoon Network
Minika GO
Nick Jr.
Nickelodeon HD
Minika Çocuk
DİGİTÜRK BELGESEL KANALLARI
National Geographic HD
BBC Earth HD
Nat Geo Wild HD
Discovery Channel HD
TRT Belgesel HD
DMAX HD
Tarih TV
Yaban TV
Platformda ayrıca yüzlerce radyo kanalı ile Türksat üzerinden yayın yapan ek televizyon kanalları da yer almaktadır.
DİGİTÜRK HANGİ KANAL HANGİ SIRADA?
2026 resmi kanal sıralamasında öne çıkan kanal numaraları şu şekildedir:
Kanal 1–100
1: beIN HD
2: beIN Movies Premiere HD
3: beIN Movies Premiere 2 HD
4: beIN Movies Turk HD
5: beIN Movies Stars HD
6: beIN SERIES 1 HD
7: beIN SERIES 2 HD
18: beIN İz TV HD
19: beIN Home & Entertainment HD
21: beIN Gurme HD
22: Show TV HD
23: TRT 1 HD
24: Kanal D HD
25: ATV HD
26: NOW TV
27: Star TV HD
28: TV8 HD
29: 360 HD
30: CNBC-e
31: Bloomberg HT HD
32: A Haber HD
33: TRT Haber HD
34: Kanal 7 HD
35: A2 TV HD
36: Beyaz TV HD
37: tv100
38: Ülke TV HD
39: TVNET HD
40: Kanal 24 HD
41: NTV HD
42: CNN Türk HD
43: A Para
44: Habertürk HD
45: TGRT Haber
46: Ekotürk TV
47: Haber Global HD
48: TELE1 TV
49: Ekol TV HD
50: Flash Haber HD
51: Lider Haber TV
52: ULUSAL TV
53: Halk TV HD
54: Teve2 HD
55: TV8,5
56: TRT 3 - TRT Spor
57: TRT Avaz
58: TRT Kurdi
59: Türk Haber TV
60: Sözcü TV
61: TRT Türk
62: KRT
63: Bengütürk
64: Ekol Sports
65: TV4
66: TRT 2 HD
67: VAV TV
68: Diyanet TV
69: Akit TV HD
70: GZT
71: Bi Kanal
72: MK TV
73: TYT Türk
75: HT Spor
76: FB TV HD
77: beIN Sports 1 HD
78: beIN Sports 2 HD
79: beIN Sports 3 HD
80: beIN Sports 4 HD
81: beIN Sports 5 HD
82: beIN Sports MAX 1 HD
83: beIN Sports MAX 2 HD
85: beIN Sports Haber HD
86: TRT Spor HD
87: TRT Spor Yıldız
88: A Spor HD
89: TJK TV
90: Sports TV
91: Eurosport 1 HD
92: Eurosport 2 HD
99: TLC
Kanal 101–200
101: MCM Top HD
102: Mezzo HD
104: TRT Müzik
105: TMB TV
110: Fashion TV HD
111: beIN Home & Entertainment HD
114: BBC First
130: RAI UNO
131: TV5 Monde Europe
133: TRT Arabi
134: CGTN HD
138: Euro News
139: Bloomberg HD
140: A News HD
141: BBC World News HD
142: TRT World HD
143: CNN INTERNATIONAL
144: Al Jazeera English HD
145: Al Jazeera
146: France 24 HD
147: Al Quran Al Kareem TV HD
148: Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD
149: NHK World Japan TV
152: TRT EBA TV HD
160: TRT Çocuk / TRT4
161: CBEEBIES HD
162: Baby TV
164: Da Vinci
165: Disney Junior
166: STOON TV
169: Cartoon Network
170: Minika GO
171: Nick Jr.
173: Nickelodeon HD
174: Minika Çocuk
181: National Geographic HD
182: beIN İz TV HD
183: BBC Earth HD
184: Tarih TV
185: Nat Geo Wild HD
186: DMAX HD
189: Yaban TV
190: TRT Belgesel HD
191: Discovery Channel HD
193: TGRT Belgesel
194: CGTN Documentary HD
Kanal 201–470
Film ve Spor
201: beIN BOX OFFICE 1
204: Taraftar HD
205: Taraftar 2 HD
206: Taraftar 3 HD
Avrupa Yayınları
224: Euro D
227: Euro Star
228: TGRT EU
230: Show Turk
231: ATV Avrupa
Radyo Kanalları (401–470)
401: Alem FM
402: Süper FM
403: Joy Türk FM
404: TRT Nağme
405: TRT Türkü
406: TRT FM
407: TRT Radyo 3
408: Kafa Radyo
409: Best FM
410: Powerturk FM
411: Kral Pop Radyo
412: Slow Türk
413: Radyo 7
414: Show Radyo
415: Kral FM
416: Radyo Viva
417: 45'lik
418: Radyo D
419: Number One Türk FM
420: Kalp FM
423: TSR Türkçe
424: Joy FM Türkiye
430: Power FM
431: NR1 FM
432: Masal Radyo
433: Şömine Keyfi
434: Concerts
435: 5+1 Concerts
443: Hottest Hits
444: Love Songs
445: International
446: Oldies But Goldies
447: 90s Hits
448: 80s Hits
449: Happy
450: In Love
451: Party
452: Melancholic
453: Morning Coffee
454: Energetic
455: Dreamy
456: Easy Listening
457: Relaxation
458: Chill Out / Lounge
459: Nu Jazz
460: Jazz
461: Smooth Jazz
462: Blues
463: Reggae
464: Latin
465: Hip Hop / R&B
466: Rock
467: Classic Rock
468: Classical Music
469: America's Classics
470: Greek Songs
Not: Resmî Digiturk kanal planında 202–203, 207–223, 225–226, 229, 232–400, 421–422 ve 425–429 numaraları için aktif kanal bulunmamaktadır. Liste yalnızca yayında olan kanal numaralarını içermektedir.
Radyo Kanalları
500: Radyo 1
501: A Haber Radyo
502: NTV Radyo
503: CNN TÜRK Radyo
504: HABERTÜRK Radyo
505: TRT Radyo Haber
506: TGRT FM
507: TRT Radyo Kurdi
508: Polis Radyosu
509: TRT Memleketim FM
511: Radyo GAP
512: Antalya Radyosu
513: Çukurova Radyosu
514: Erzurum Radyosu
515: Trabzon Radyosu
Uluslararası Yayınlar
517: VOT World
518: VOT West
519: VOT East
Yerel ve Bölgesel Televizyon Kanalları
600: Showmax
601: Luys TV
602: Kanal B
603: Köy TV
604: Kanal 58
605: Semerkand TV
606: Kanal 12
607: Kanal V
608: Tempo TV
609: Kanal 15
610: Tivi 6
611: Çiftçi TV
612: Kanal 23
613: Sun RTV
614: Koza TV
615: D Anadolu
616: Kon TV
617: Meltem TV
618: Güneydoğu TV
619: TV 41
620: Gonca TV
621: AS TV
622: Kanal Fırat
623: TV DEN
624: Ordu Altaş TV
625: ER TV
626: Tek Rumeli TV
627: Çay TV
629: Kanal 33
630: Rumeli TV
631: Kanal 3
632: Kadırga TV
633: Bir TV
634: Aksu TV
635: Agro TV
636: TV 52
637: GRT
638: Kanal 26
639: Ekintürk TV
641: Neo Haber
642: TV 42
643: ES TV
645: TV Kayseri
648: K Kardelen TV
649: TV 1
652: Yıldız EN
653: Mercan TV
654: Line TV
657: A.Vuslat TV
658: Gözde TV
660: Zarok TV
661: Edessa TV
662: Kanal Urfa
663: Ege TV
664: HRT TV
665: GRT TV
678: BRTV B Karadeniz
679: BRT 1 HD
680: BRT 2 HD
681: BRT 3 HD
682: Ada TV
683: Kıbrıs Genç TV
684: TV 2020
685: Kanal T
686: Kıbrıs TV
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SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 DİGİTÜRK FREKANS AYARLARI NEDİR?
Digiturk alıcılarında kanal bilgileri platform tarafından otomatik olarak yönetilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların manuel frekans girmesi çoğu durumda gerekmemektedir.
Yayınların eksik olması veya bazı kanalların görüntülenmemesi halinde Digiturk, kullanıcıların öncelikle cihazlarını yeniden başlatmalarını ve kanal güncellemesini gerçekleştirmelerini önermektedir.
Manuel frekans işlemlerine ihtiyaç duyulması halinde yalnızca Digiturk tarafından yayımlanan güncel teknik bilgiler kullanılmalıdır. Resmi olmayan frekans değerlerinin girilmesi kanal listesinin hatalı oluşmasına neden olabilir.
DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ NASIL YAPILIR?
Digiturk kutularında kanal listesi platform tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
Yeni kurulum veya kanal listesinin yeniden yüklenmesi gerektiğinde genel işlem sırası şöyledir:
Digiturk alıcısını açın.
Menü bölümüne girin.
Kurulum veya Ayarlar bölümünü açın.
Kanal Güncelleme seçeneğini çalıştırın.
İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra güncel kanal listesi otomatik olarak yüklenir.
İşlem sırasında cihazın elektrik bağlantısının kesilmemesi önerilmektedir.
DİGİTÜRKTE KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?
Digiturk platformunda kanal sıralaması merkezi sistem tarafından belirlenmektedir.
Resmi kanal numaraları kullanıcı tarafından kalıcı olarak değiştirilemez. Kanal sıralamalarında yapılacak değişiklikler yalnızca Digiturk tarafından gerçekleştirilen platform güncellemeleriyle uygulanmaktadır.
Bu nedenle resmi kanal numaralarının korunması, yayınların doğru şekilde alınabilmesi açısından önem taşımaktadır.
DİGİTÜRK KANAL LİSTESİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR
Kanal güncellemesi Digiturk alıcısı üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebilir.
İzlenmesi gereken temel işlem sırası şöyledir:
Kumandadan Menü tuşuna basın.
Ayarlar veya Kurulum menüsünü açın.
Kanal Güncelleme seçeneğini seçin.
Güncelleme işlemini başlatın.
İşlem tamamlandıktan sonra cihazın yeniden başlamasını bekleyin.
Güncelleme tamamlandığında platform tarafından sunulan en güncel kanal listesi otomatik olarak yüklenmektedir.
DİGİTÜRK KANALLAR GİTTİ NE YAPMALIYIM?
Digiturk yayınlarının tamamen veya kısmen kaybolması halinde resmi destek adımları şu şekildedir:
Digiturk alıcısını kapatıp yeniden açın.
Akıllı kartın doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
Kanal güncellemesini yeniden çalıştırın.
Uydu kablosu bağlantısını kontrol edin.
Sinyal seviyesini cihaz menüsünden kontrol edin.
Sorunun devam etmesi halinde Digiturk teknik destek birimi ile iletişime geçin.
Platform tarafından önerilen işlemler tamamlanmasına rağmen sorun devam ediyorsa yalnızca Digiturk teknik servisinin yönlendirmeleri doğrultusunda işlem yapılmalıdır.