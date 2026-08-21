2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Adaylar şimdi tercih sürecinin başlayacağı tarihi ve lisans programlarına ilişkin tercih bilgilerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 DGS kılavuz bilgileri...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026 DGS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM'nin 2026-DGS sınav sayfasında sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak yer alırken tercih tarihleri için henüz bir tarih açıklanmış değil. ÖSYM'nin resmi DGS duyuruları arasında da 21 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-DGS tercihlerinin başladığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

2026-DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulandı ve sınav sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Böylece sınavın sonuç aşaması tamamlanırken adayların lisans programlarına yönelik tercih süreci için ÖSYM'nin yeni duyurusu beklenmeye başlandı.

2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği gün için kesin bir tarih bulunmuyor. ÖSYM'nin resmi takviminde 2026-DGS'nin sınav tarihi 19 Temmuz 2026, sonuç tarihi ise 13 Ağustos 2026 olarak gösteriliyor; tercih tarihleri bölümünde ise henüz tarih yer almıyor.

Geçmiş yıllardaki ÖSYM DGS duyuruları, sonuçların açıklanması ile tercihlerin başlaması arasında belirli bir sürenin bulunduğunu gösteriyor. ÖSYM kayıtlarına göre 2025-DGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı ve tercih işlemleri 27 Ağustos 2025 tarihinde başladı. 2024-DGS sonuçları ise 9 Eylül 2024 tarihinde açıklanırken tercih işlemleri 17 Eylül 2024 tarihinde alındı.

2026 DGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ BİLGİLERİ

2026 DGS tercih tarihleri ve tercih kılavuzuna ilişkin resmi duyuru henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin DGS sınav sayfasında 2026 yılına ait mevcut duyurular arasında 14 Mayıs 2026 tarihli “2026-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” başlığı bulunuyor. Ancak bu belge, sınava başvuru sürecine ilişkin kılavuzdur; tercih işlemlerinin alınacağı tarihlere ilişkin ayrı bir tercih duyurusu henüz yayımlanmış değildir.

ÖSYM'nin DGS arşivinde geçmiş yıllara ait tercih duyuruları ayrıca yayımlanıyor. Örneğin 2025-DGS için “Tercihlerin Alınması” duyurusu 27 Ağustos 2025 tarihinde, 2024-DGS için ise aynı başlıklı duyuru 17 Eylül 2024 tarihinde yayımlandı.

2026-DGS için de tercih sürecine ilişkin bilginin ÖSYM tarafından resmi duyuru ile açıklanması bekleniyor. Bu duyuruyla birlikte tercih tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin bilgiler netleşecek.

2026 DGS TERCİH KILAVUZUNDA YER ALACAK BİLGİLER

DGS tercih sürecinde adayların ihtiyaç duyacağı bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih bilgileri ve tablolarıyla netleşecek. Adayların tercih yapabilmesi açısından lisans programlarına ilişkin bilgiler ve kontenjanlara yönelik veriler bu aşamada önem taşıyor.

2026-DGS başvuru kılavuzunda ise ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarını gösteren Tablo-2 bulunuyor. ÖSYM'nin 2026-DGS kılavuz sayfasında bu tablo, sınava ilişkin temel ilke ve kurallarla birlikte yayımlanmış durumda.

Tercih dönemine ilişkin ayrıca yayımlanacak bilgilerle birlikte adayların tercih sürecinde kullanacağı güncel tercih tablolarının ortaya çıkması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

2026 DGS tercih işlemlerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar ÖSYM sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

ÖSYM, 2026-DGS kapsamında adayların cevap kâğıtları ve cevaplarını da AİS üzerinden erişime açtı. 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılan duyuruda adayların AİS'e T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabildiği belirtildi.

Tercih süreci başladığında adayların tercih işlemlerine ilişkin güncel açıklamaları ÖSYM'nin resmi duyurularından takip etmesi gerekecek.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan DGS'nin sonuç tarihi ÖSYM'nin resmi sınav takviminde de 13 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavın değerlendirme aşaması tamamlanırken adayların önündeki yeni süreç tercih işlemleri oldu. ÖSYM'nin resmi DGS sayfasında 13 Ağustos 2026 tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığı görülüyor.