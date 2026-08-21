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Kazandığı parayı tesisatçı ile mukayese eden doktorun paylaşımı olay oldu

Kazandığı parayı tesisatçı ile mukayese eden doktorun paylaşımı olay oldu
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Bir doktorun sosyal medyada paylaştığı "6 yıl eğitim alan doktorun muayene ücreti 1.950 TL, eve gelen tesisatçının ücreti ise 2.500 TL" mesajı viral oldu. Yıllar süren tıp eğitimi ve hayati sorumluluğa karşın muayene ücretlerinin düşük kaldığını savunan hekimin bu tepkisi, nitelikli emek ile hizmet sektörü fiyatlandırması üzerine büyük bir tartışma başlattı.

Tıp eğitimi ve uzmanlık süreçlerinin zorluğuna karşın alınan muayene ücretlerini eleştiren bir doktorun sosyal medyadan paylaştığı mesaj kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Doktorun, mesleki eğitimi ile ev hizmetleri arasındaki fiyat farkına dikkat çektiği paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

ÜCRETLERİ KARŞILAŞTIRDI 

Hastanede görev yapan hekim, paylaşımında "Hastanede 6 yıl eğitim alan doktorun muayene ücreti 1.950 TL, eve gelen tesisatçının ücreti ise 2.500 TL. Diyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verdi. 

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından başlayan tartışmalarda kullanıcıların bir kısmı doktorların yıllar süren ağır eğitim süreçlerine ve üstlendikleri hayati sorumluluğa vurgu yaparak muayene ücretlerinin düşük kaldığını savundu. Diğer bir kesim ise serbest piyasa koşullarında el emeğinin ve usta tedariğinin zorlaştığına dikkat çekerek hizmet sektöründeki fiyat artışlarının doğal olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismail balcı:

nerde var 1950 tl ye vizite

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Haber YorumlarıHüseyin U:

Dişçilerin muayene ücretleri o kadar zaten...

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