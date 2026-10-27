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Dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri bir araya getirecek COP31 İklim Zirvesi, 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası iş birliğinin ele alınacağı konferansın tarihi, ev sahibi ülke ve katılımcı ülkeler merak ediliyor. Peki, COP31 nedir? COP31 Antalya ne zaman, hangi ülkeler katılacak? Detaylar haberimizde.

COP31 NEDİR?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (Conference of the Parties) kısaltmasıdır. Her yıl düzenlenen konferans, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir araya gelerek ortak hedefleri ve uygulanacak politikaları müzakere ettiği uluslararası bir zirvedir.

COP toplantılarında sera gazı emisyonlarının azaltılması, küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması ve gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı gibi konular ele alınıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin müzakereler de konferansın gündeminde yer alıyor.

COP31 ANTALYA NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Zirvenin ana etkinlik alanı Antalya EXPO Merkezi olacak.

Konferans kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'nin ise 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor. Türkiye, COP31'e ev sahipliği yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konferans başkanı olarak görevlendirildi. Avustralya'dan Chris Bowen ise müzakerelerin başkanlığını yürütecek.

COP31 ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

COP31'e Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin temsilcilerinin katılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığının açıklamasında, zirveye 196 ülkeden delegasyonların katılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakanlığın aynı açıklamasında iklim krizine ilişkin görüşmeler için Antalya'da 197 ülkenin temsilcilerinin bir araya geleceği de ifade edildi.

Katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, iş dünyası temsilcileri, bilim insanları, gençler ve sivil toplum kuruluşları da konferansta yer alacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmî bilgilendirmesine göre katılımcılar, iklim eyleminin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.

Zirveye katılacak ülkelerin kesin ve güncel isim listesi, kayıt süreci ve delegasyon bilgileri doğrultusunda takip edilebiliyor. Bu nedenle katılımcı ülkelerin tamamına ilişkin kesin liste için konferansın resmî katılımcı kayıtlarının yayımlanması esas alınmalı.

COP31'DE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

COP31'de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uluslararası iklim politikalarının uygulanmasına yönelik başlıkların ele alınması planlanıyor. Birleşmiş Milletler'in konferansa ilişkin bilgilendirmesinde öne çıkan konular arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı ve temiz enerjiye geçiş bulunuyor.

Konferansın gündeminde ayrıca kuraklık ve sel gibi iklim kaynaklı etkiler karşısında dayanıklılığın artırılması, gelişmekte olan ülkelere finansman desteği sağlanması ve iklim hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi yer alıyor. İş dünyası, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcilerinin de iklim çözümlerine ilişkin çalışmalarını paylaşması bekleniyor.

COP31 ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

COP31, Antalya EXPO Merkezi'nde düzenlenecek. Konferansın resmî katılımcı bilgilendirme sayfasında etkinlik alanının Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO bölgesinde bulunduğu belirtiliyor