Cansever'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Usta sanatçı Cansever'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler cenaze töreninin düzenleneceği tarihe çevrildi. Sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı yer ve cenaze namazının saati araştırılırken, "Cansever'in cenaze töreni ne zaman?", "Cansever nerede defnedilecek?" ve "Cenaze namazı saat kaçta?" soruları gündeme geldi. İşte Cansever'in cenaze törenine ilişkin merak edilen detaylar...

CANSEVER NEREYE DEFNEDİLECEK?

Almanya'da devam eden lösemi tedavisi sırasında hayatını kaybeden usta sanatçı Cansever'in vasiyeti ve son isteği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Cansever, vasiyeti doğrultusunda doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının cenaze namazının, 12 Ağustos Pazartesi günü Veles kentinde bulunan Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacağı, sonrasında ise Cansever'in aile mezarlığında defnedileceği belirtildi.

CANSEVER'İN HAYAT HİKAYESİ

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, yaşamı boyunca önemli zorluklarla mücadele etti. Cansever, henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybetti. Müzik kariyerine 1992 yılında yayımladığı "Kemano Başal E Romenge" albümüyle başlayan sanatçı, Türkiye'de ise İbo Show programında seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GEÇEN YILLAR

Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Cansever'e 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle uzun yıllar fiziksel zorluklar yaşayan sanatçı, 2007 yılında tedavi için Almanya'ya yerleşti. Almanya'da geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunda önemli bir iyileşme yaşayan Cansever, müzik çalışmalarını sürdürdü. Ancak 2025 yılının sonlarında lösemi teşhisi konulan sanatçı, uzun süren tedavi sürecinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.