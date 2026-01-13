Canlı maç nereden izlenir? (FETHİYE GALATASARAY) 13 Ocak Fethiye Galatasaray maçı ASpor'da mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da maç öncesi kamp kadrosu duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekipte sekiz önemli oyuncu kafilede yer almadı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise Fethiyespor–Galatasaray maçının A Spor'dan yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sánchez, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Teknik heyetin belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Davinson Sánchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Fethiyespor ile Galatasaray, 13 Ocak Salı günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fethiyespor–Galatasaray karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da erişime açık.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, 13 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede düdük Ayberk Demirbaş'ta olacak.