TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın formasını giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile uzun süre devam eden görüşmelerde anlaşmaya vardı. Can Armando Güner kimdir Türk mü, yabancı mı, Can Armando Güner kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR? TÜRK MÜ, YABANCI MI?

Son dönemde Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Can Armando Güner, genç yaşına rağmen büyük bir merak konusu hâline geldi. Almanya'da doğan yetenekli futbolcunun kökenleri ise oldukça dikkat çekici. Babası Türk, annesi Alman-Arjantinli olan Can Armando Güner, üç farklı ülkeyle bağlantılı bir futbolcu profili çiziyor.

Bu nedenle futbolseverler arasında "Can Armando Güner Türk mü, yabancı mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Resmî doğum yeri Almanya olsa da, ailesel bağları sayesinde Türkiye, Almanya ve Arjantin için millî takım oynama hakkına sahip. Henüz A millî takım seviyesinde kesin bir tercihte bulunmayan Güner, bu yönüyle de geleceğin en çok konuşulacak isimlerinden biri olarak görülüyor.

CAN ARMANDO GÜNER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Can Armando Güner, 7 Ocak 2008 tarihinde Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 18 yaşında olan genç futbolcu, Avrupa futbolunda gelişimini sürdüren önemli yetenekler arasında gösteriliyor.

Fiziksel özellikleriyle de dikkat çeken Güner'in boyu yaklaşık 1.76 – 1.78 metre arasında. Hızlı yapısı, çevikliği ve top tekniğiyle özellikle hücum hattında fark yaratıyor.

CAN ARMANDO GÜNER'İN MEVKİSİ NE?

Can Armando Güner'in ana mevkisi kanat oyuncusu. Özellikle sağ kanatta görev alıyor ancak oyun zekâsı ve teknik kapasitesi sayesinde sol kanat ve zaman zaman forvet arkası pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Sol ayağını etkili kullanan Güner, bire birde adam geçme becerisi, ani hızlanmaları ve gol katkısıyla modern kanat oyuncusu profilini yansıtıyor. Bu özellikleri onu yalnızca bir kanat oyuncusu değil, aynı zamanda skor katkısı verebilen hücum silahı hâline getiriyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? KULÜP KARİYERİ

Can Armando Güner'in futbol yolculuğu Almanya'da başladı. Henüz küçük yaşlarda yeteneği fark edilen genç oyuncu, Almanya'nın önemli altyapı sistemlerinden geçti.

ALTYAPI KARİYERİ

• Futbola Schalke 04 altyapısında başladı.

• 2019 yılında Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH DÖNEMİ

Can Armando Güner, şu anda Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyiyor. U17 seviyesinde sergilediği yüksek gol ve asist katkısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve üst yaş grubuna yükseldi.

Genç yaşına rağmen hücum hattında liderlik yapabilen Güner, Almanya genç liglerinde sezon başına çift haneli gol ve asist istatistikleriyle öne çıktı. Bu performans, kulüp yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ VE ÜLKE TERCİHİ

Can Armando Güner'in millî takım kariyeri, çok uluslu yapısı nedeniyle oldukça ilgi çekici.

• Almanya U15, U16 ve U17 millî takımlarında forma giydi.

• Daha sonra Arjantin U17 Millî Takımı kadrosuna da davet edildi.

• Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da yakından takip edildiği ve alt yaş millî takımlar için temas kurulduğu biliniyor.

Henüz resmî olarak A millî takım seviyesinde bağlayıcı bir maç oynamadığı için, ilerleyen yıllarda hangi ülkeyi seçeceği büyük bir merak konusu.

TRANSFER GÜNDEMİ VE GELECEK PLANLARI

Can Armando Güner, yalnızca Almanya'da değil, Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Özellikle bazı Süper Lig kulüplerinin genç oyuncu için nabız yokladığı iddiaları spor gündeminde yer aldı.

Avrupa'da gelişimini sürdüren Güner'in kısa vadede Borussia Mönchengladbach A Takımı'na yükselmesi, orta vadede ise Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymesi bekleniyor.

CAN ARMANDO GÜNER HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Can Armando Güner;

• Çok uluslu kökeni

• Avrupa altyapı eğitimi

• Hücum gücü yüksek oyun stili

• Millî takım tercih potansiyeli

ile futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen, şimdiden büyük beklentiler oluşturmayı başarmış durumda.