Bursa okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Bursa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BURSA VALİLİĞİ)?

Kentte devam eden yağışların yanı sıra gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşü, 29 Aralık Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Akşam saatlerinden sonra yağmurun karla karışık yağmura dönmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışının etkisini artırmasının öngörülmesi, öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından yakından izleniyor. Bu nedenle Bursa Valiliği'nden gelecek olası bir tatil açıklaması merakla bekleniyor.

METEOROLOJİDEN ARKA ARKAYA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından giriş yapması öngörülen kar yağışlarının, gün ilerledikçe kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı beklenirken; Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun ve etkili kar yağışının görülebileceği belirtiliyor. Yetkililer; buzlanma, don olayları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK PAZARTESİ

Bursa'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı. Bursa Valiliği'nden şu ana kadar tatil yönünde herhangi bir duyuru yapılmazken, mevcut bilgilere göre il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 29 Aralık Pazartesi günü eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ise kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması öngörülüyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği ifade ediliyor. Kar yağışının Pazartesi akşamına kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, sürücüler ve vatandaşlar için dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

FIRTINA ALARMI: BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de halihazırda etkili olan kuvvetli rüzgarın, Pazartesi gecesinden itibaren fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın zaman zaman çok kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, Salı gününden itibaren ise etkisini kademeli olarak kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de de rüzgarın Pazartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artırarak fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Salı öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra zayıflayacağı tahmin edilirken, Batı Akdeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına etkili olacak. Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde ise Pazartesi sabah saatlerinden itibaren fırtına beklentisi bulunuyor.