Haberler

Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Ocak Cuma günü Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda son bilgileri Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden alabilirsiniz. Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu?

2 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil mi sorusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BURSA HAVA DURUMU 5 günlük hava durumu tahmini haber metni

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta başında soğuk ve yer yer kar yağışlı hava etkili olurken, hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59–84 arasında değişirken, rüzgârın 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -8 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 40–73 aralığında ölçülürken, rüzgâr 10 km/sa hızla esecek.

Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 13 derece olarak öngörülüyor. Rüzgârın 22 km/sa hızla esmesi beklenirken, sıcaklıklardaki artış dikkat çekecek.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek. Termometreler 9 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 51–68 olurken, rüzgâr 22 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü de ılık hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı 10 derece, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59–75 arasında değişirken, rüzgâr 14 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta başındaki soğuk ve olası buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini, hafta sonuna doğru ise bahar havasını andıran sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.

Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 OCAK CUMA Bursa OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor