2 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil mi sorusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bursa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BURSA HAVA DURUMU 5 günlük hava durumu tahmini haber metni

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta başında soğuk ve yer yer kar yağışlı hava etkili olurken, hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59–84 arasında değişirken, rüzgârın 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -8 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 40–73 aralığında ölçülürken, rüzgâr 10 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 13 derece olarak öngörülüyor. Rüzgârın 22 km/sa hızla esmesi beklenirken, sıcaklıklardaki artış dikkat çekecek.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek. Termometreler 9 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 51–68 olurken, rüzgâr 22 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü de ılık hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı 10 derece, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59–75 arasında değişirken, rüzgâr 14 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta başındaki soğuk ve olası buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini, hafta sonuna doğru ise bahar havasını andıran sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.

2 OCAK CUMA Bursa OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.