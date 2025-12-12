Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Aralık Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
12 Aralık sabahı Bursa'da alışılmışın dışında bir hareketlilik yaşandı. Şehrin birçok noktasında hissedilen kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorularını peş peşe gündeme taşıdı. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken, kamuoyunun gözü doğrulama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 12 Aralık Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

12 Aralık sabah saatlerinde Bursa'nın farklı ilçelerinden "sarsıntı hissettik" yönünde paylaşımlar gelmesi, şehirde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, vatandaşları anında "son depremler" verilerine yönlendirdi. Artan merakla birlikte, Bursa'da gerçekten bir hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı sorusu gündeme taşındı. Resmî açıklamalar beklenirken gözler AFAD ve Kandilli'nin duyurularına çevrildi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen hassas ölçüm cihazları sayesinde tespit edilen yer titreşimleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranında paylaşılıyor. Kandilli'nin gelişmiş sistemleri, en küçük mikrotitreşimleri bile kaydederek kamuoyuna hızlı ve doğru bilgi sağlıyor. Güncel deprem verilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için kurumun yayınladığı liste, hâlâ en güvenilir kaynakların başında geliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler tablosunda, meydana gelen her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve zamanı açık şekilde yer alıyor. 7/24 sürdürülen deprem izleme çalışmaları sayesinde vatandaşlar doğrulanmış verilere anında erişebiliyor. AFAD, düzenli veri akışıyla sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor ve kamuoyunu yalnızca resmî duyuruların takip edilmesi konusunda bilgilendiriyor.

12 ARALIK BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Aralık 2025 Cuma sabahı, Bursa'nın çeşitli ilçelerinden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde yapılan paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşlar, anlık bir titreşim algıladıklarını belirterek aynı soruyu yeniden gündeme getirdi: "Bursa'da deprem mi oldu?"

Sosyal medyada hızla yayılan yorumlar sonrasında gözler, her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış iddiaların kısa sürede yayılabileceğini hatırlatarak son durumun yalnızca resmî kaynaklardan kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurumlar, teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılar yaptı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

